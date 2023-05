Morta l'anziana di 95 anni col deambulatore bloccata da un poliziotto col taser

Niente da fare per Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo. L'anziana è morta in ospedale dopo alcuni giorni di ricovero. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud.

L'anziana era affetta da demenza e lo scorso 17 maggio era stata bloccata con un taser da un ufficiale di polizia di 33 anni mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. Una volta bloccata, la 95enne - una donna minuta che pesava poco più di 40 chili - è caduta sbattendo la testa e riportando un'emorragia cerebrale.

Secondo quanto emerso finora i dipendenti della casa di riposo avevano chiamato la polizia dicendo che c'era una donna "armata di coltello". I poliziotti le hanno intimato di gettare l'arma, ma lei avrebbe continuato a muoversi anche se col deambulatore. L'agente che ha usato il taser intanto è stato sospeso a tempo indeterminato.