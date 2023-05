Anziana di 95 anni col deambulatore colpita col taser, è gravissima: sospeso il poliziotto

L'agente che ha colpito con il taser Clare Nowland, una donna di 95 anni affetta da demenza senile che portava con sé un coltello all'interno di una casa di riposo e che si trova in condizioni critiche dopo aver ricevuto due scariche e' stato sospeso dal servizio. Lo comunica la polizia australiana che fa saper che "continua a indagare su questo grave incidente", si legge in un breve comunicato della polizia del Nuovo Galles del Sud, la giurisdizione in cui è avvenuto l'incidente la scorsa settimane, precisando che la sospensione è a tempo indeterminato e che l'agente continuerà nel frattempo a percepire lo stipendio.

L'agente non è un "novellino": ha 12 anni di esperienza e la sua identità non è stata resa nota. L'uomo si era recato con un collega alla casa di riposo Yallambee di Cooma, a circa 430 chilometri a sud-ovest di Sydney, in risposta a una chiamata d'emergenza secondo la quale uno dei pazienti era "armato" di coltello. Quando l'anziana donna si è rifiutata di gettare il coltello e si è avvicinata "lentamente" agli agenti con il suo deambulatore, l'agente ha sparato con la sua pistola taser sul petto e sulla schiena: la donna, minuta, che pesa circa 43 chilogrammi ed è alta 1,57 centimetri, ècaduta sbattendo la testa per terra, riportando una frattura al cranio e una grave emorragia cerebrale.

La sua famiglia, ancora sotto shock, non si aspetta che Clare Nowland sopravviva, secondo quanto riportato dalla Bbc: le sue condizioni sono disperate. Vari gruppi e associazioni, tra cui il NSW Council for Civil Liberties and People with Disability Australia (PwD), hanno criticato la risposta della polizia. "Aveva bisogno di qualcuno che la gestisse con compassione e tempo, non di un taser", ha detto un attivista. L'agente che ha usato il taser non è stato sospeso, ma sarà presto interrogato. Nowland viveva nella casa di cura da più di cinque anni: è ben nota a livello locale, essendo apparsa quindici anni fa in tv per celebrare il suo 80esimo compleanno lanciandosi con il paracadute sopra Canberra.

Il taser spara due "frecce" collegate tramite dei fili elettrici che producono una scarica ad alta tensione (in genere 50mila volt), ma a basso amperaggio (tra i 6 e i 10 milliampère), rilasciata in brevissimi impulsi ravvicinati. E sono proprio questi impulsi i responsabili della contrazione dei muscoli, ma anche di potenziali rischi di aritmia cardiaca. Aritmia che, in particolari condizioni e soprattutto in soggetti cardiopatici o sotto effetto di stupefacenti o di ebbrezza, può portare alla morte. In particolar modo è rischioso se viene colpita una precisa area del cuore e se si emettono più scariche elettriche di seguito e ravvicinate. Nel caso della signora Nowland, il taser ha causato una caduta con conseguenze drammatiche.