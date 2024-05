Crociera da incubo, coppia di anziani abbandonati a terra: "Abbiamo visto la nave partire"

L'incubo peggiore in una vacanza in crociera? Rimanere a terra in una delle tappe mentre la nave, con tutte le tue cose a bordo, salpa diretta verso la prossima tappa. Un incubo diventato realtà per una coppia di anziani coniugi, Richard e Claudene Gordon, originari di Salt Lake City, nello Utah (Stati Uniti), abbandonati in Spagna durante una crociera nel Mediterraneo.

Abbandonati dalla nave da crociera

I due anziani di 84 e 81 anni si trovavano a bordo della Norwegian Viva, una delle navi più imponenti della compagnia Norwegian Cruise Line, per festeggiare l'85esimo compleanno di Richard insieme ad amici e parenti, ma durante un'escursione nella città di Granada qualcosa è andato storto. I coniugi hanno deciso di fare una visita non organizzata dalla compagnia, ma al momento di tornare, il loro bus ha tardato di un'ora a causa di un forte temporale. Un ritardo che ha compromesso il loro ritorno a bordo in tempo per la ripartenza.

Gli orari e il ritardo della coppia

L'appuntamento al porto era alle 17.30, con la partenza prevista per le 18 ma, come raccontato da Richard Gordon alla Cnn, lui e la moglie non sono riusciti a rispettare quella deadline: "Alle 17.45 abbiamo telefonato a un parente a bordo per dire che eravamo in ritardo, ma il personale della nave ha risposto che non si poteva fare nulla, che era obbligatorio salpare in orario. Sono un viaggiatore esperto - ha aggiunto -, ho fatto almeno 30 crociere e non mi era mai capitato di perdere una nave". I Gordon sono arrivati al molo alle 18.10, proprio mentre l'imbarcazione si stava allontanando, con a bordo le medicine di Claudene, gli occhiali di Richard, i caricabatterie dei cellulari e le batterie di riserva degli apparecchi acustici. Secondo quanto riferito, il personale della Norwegian Cruise Line aveva l'ordine di salpare in orario, ma secondo il racconto dell'anziano, nelle precedenti tappe non sempre gli orari erano stati rispettati: "La crociera è partita da Lisbona alle 16, con circa mezz'ora di ritardo. Nelle due notti successive siamo partiti oltre 30 minuti dopo l'orario previsto, quindi è chiaro che le regole non vengono rispettate sempre".

Il ritorno a bordo

Rimasti soli sul molto, i coniugi si sono guardati intorno e, non vedendo nessuno, hanno deciso di rivolgersi alla polizia: "Hanno richiamato la nave con il poliziotto - ha spiegato la figlia Marilee Barker -, ma loro hanno detto che non c'era niente da fare e non hanno fornito alcun tipo di assistenza". La nave avrebbe attraccato martedì 30 aprile a Ibiza, così la coppia ha deciso di pernottare in un b&b di Granada, per poi prenotare un volo per Palma di Maiorca, dove la Norwegian Viva sarebbe arrivata il giorno successivo Ieri, mercoledì 1° maggio, i coniugi Gordon hanno fatto ritorno sulla nave, dove sono stati accolti in modo regale: "Ci sono venuti a prendere in hotel in limousine e ci hanno riportato a bordo - ha raccontato Richard -. Il capo dei servizi della nave ci ha accompagnato a conoscere il direttore generale e, dopo aver fatto colazione, siamo andati nella nostra cabina. Ci siamo lamentati dicendo che eravamo stati abbandonati al molo senza che nessuno ci dicesse cosa fare o dove andare, e loro ci hanno risposto che se ne sarebbe dovuta occupare la capitaneria di porto".

La replica della compagnia

Attraverso un comunicato la Norwegian Cruise Line è intervenuta sul caso: "I due ospiti sono scesi a terra indipendentemente e sono arrivati al molo con un ritardo di circa un'ora, mancando l'orario a bordo delle 17.30 e la partenza delle 18. Una nave da crociera segue un itinerario prestabilito con orari di arrivo e partenza prestabiliti. Gli itinerari sono attentamente coordinati e pianificati con largo anticipo rispetto a ogni viaggio per garantire che tutti i nostri ospiti vivano l'esperienza che si aspettano. C'è una piccola finestra di tempo in cui gli ospiti in ritardo possono essere accolto, ma in questo caso i Gordon sono arrivati oltre il limite massimo".

Il precedente

Un caso simile era avvenuto lo scorso mese in Africa. Otto passeggeri in ritardo hanno mancato l'orario di partenza della loro nave da crociera, sempre della Norwegian Cruise Line, che li ha lasciati sull'isola africana di São Tomé. Anche in quel caso il gruppo aveva partecipato a un'escursione privata non organizzata dalla compagnia: i turisti hanno impiegato diversi giorni per ricongiungersi con la loro nave.