L'anziano che ha guidato per 70 anni senza prendere la patente

Avrebbe iniziato a guidare quando era ancora un ragazzino, appena dodicenne, per poi continuare per più di 70 anni, senza mai prendere la patente. Questo almeno è quanto sostiene un anziano di Nottingham, nel Regno Unito, fermato dalla polizia per un controllo di routine mentre era al volante della sua Mini Cooper blue. Gli agenti di polizia, come da prassi, gli hanno chiesto i documenti ma l'uomo - classe 1938 - ha ammesso di non esserne in possesso. Non solo non aveva mai conseguito la patente, ma a quanto pare non aveva mai stipulato un contratto di assicurazione. In tutto questo tempo non sarebbe mai stato coinvolto in un incidente. Per sua fortuna, aggiungiamo noi, perché sarebbero stati guai. I fatti sono stati resi noti dall'account facebook della polizia di Bulwell, Rise Park e Highbury Vale. Inutile dire che nel post la polizia ha invitato i cittadini a non seguire l'esempio dell'anziano (e incauto) automobilista.