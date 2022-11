Panico in strada

/ Uruguay

Sciami di api attaccano le persone: panico in strada, oltre 30 feriti

L'attacco è avvenuto in tre zone della città di Melo, in Uruguay: oltre 30 persone sono finite in ospedale, tra cui otto bambini. Le autorità, insieme ad alcuni apicultori, stanno già provvedendo a mettere in sicurezza i quartieri in cui erano presenti gli insetti