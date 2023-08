I genitori che si iscrivono alle app di dating per trovare il partner ai loro figli

Il matrimonio è un evento sempre più raro in Cina. In un momento in cui il gigante asiatico fatica a riprendersi economicamente dopo le chiusure imposte dalla pandemia, le giovani coppie cinesi temporeggiano per dire il fatidico "sì". Tuttavia, nonostante le incertezze economiche, molti genitori cinesi avvertono un urgente bisogno di trovare un partner alla proprio prole, per sfilarsi dalla pressione della cultura patriarcale confuciana. A placare l'ansia dei genitori ci pensano però le app di dating.

Titoli di studio e stipendio: la prerogativa per attrarre i futuri suoceri

Sempre più madri e padri si rivolgono alle piattaforme di matchmaking online per organizzare i primi appuntamenti per i loro figli non sposati. Su app come Perfect In-Laws , Family-building Matchmaking , e Parents Matchmaking , i genitori creano profili dei loro figli per attirare l'attenzione di altre madri o padri che sono alla ricerca del partner perfetto per il loro erede. Una volta effettuato il "match", i genitori si incontrano per conoscersi e scambiarsi informazioni sul titolo di studio del figlio e l'università frequentata (meglio se prestigiosa), lavoro (in ambito statale o privato), salario mensile, proprietà immobiliare e di automobili. Se i due profili sono compatibili, allora ci sarà l'incontro tra i probabili futuri sposi, che spesso non sono a conoscenza dei movimenti dei loro genitori.

Rispetto alle app di appuntamenti rivolte ai giovani, come Tinder (che è bloccato in Cina) o Momo, la più grande piattaforma di incontri nel Paese, le nuove app di matchmaking rivolte ai genitori - divenute popolari grazie a un'ampia pubblicità sui social network cinesi, in particolare Douyin, la versione in mandarino di TikTok - pongono maggiore enfasi sulle finanze dei futuri sposi.

Quello delle app di incontri riservato ai genitori è un servizio adatto a tutte le tasche. Chi sceglie di iscriversi, deve pagare un abbonamento per visualizzare i profili e sbloccare le informazioni di un altro utente. Un pacchetto di abbonamento base dell'app Perfect In-Laws, per esempio, costa 1.299 yuan cinesi (circa 165 euro) per un lungo arco temporale: "Nessuna data di scadenza, fino al matrimonio", si legge tra i termini dell'abbonamento.

Non è chiaro quanti genitori utilizzino attualmente le app di matchmaking. Family-building Matchmaking, di proprietà della società di giochi Perfect World, afferma di avere più di 2 milioni di utenti e di aver permesso a più di 53mila coppie a sposarsi dal 2020, ossia l'anno in cui il servizio ha preso piede. Parents Matchmaking, fondato dal gigante degli appuntamenti online Zhenai.com nel 2021, ha gli stessi numeri di iscritti del suo competitor, ma ha portato oltre 37mila coppie cinesi a pronunciare il fatidico "sì".

I mercati matrimoniali: gli antenati delle app di matchmaking

L'attenzione dei genitori per la vita matrimoniale dei propri eredi non nuova. Prima del sopravvento della tecnologia nella vita quotidiana, i genitori cinesi ogni domenica si riunivano nei principali parchi della città per i "mercati matrimoniali", veri e propri luoghi di incontro dove madri e padri esponevano o appendevano ai rami degli alberi i profili dei loro figli, correlato di foto, CV e un riassunto della situazione lavorativa e finanziaria. I potenziali suoceri passeggiavano e si fermavano quando uno dei profili catturava la loro attenzione. Tra le informazioni essenziali fornite dai genitori ci sono l'età e l'altezza del figlio, occupazione, proprietà e hukou, un certificato di residenza attraverso il quale i cittadini cinesi sono ancorati al loro luogo d'origine. Da quel momento in poi, seguiva la conoscenza delle famiglie e dei probabili futuri sposi.

La pratica dei matrimoni combinati in Cina non è però così frequente. Ma risponde al desiderio dei genitori di vedere convolare a nozze il proprio figlio e portare avanti il lignaggio familiare, superando così lo squilibrio di genere derivante dalla "politica del figlio unico", introdotta nel 1979 per prevenire il boom demografico. È anche però una risposta alle direttive del governo cinese che, per invertire il trend dell’invecchiamento della popolazione e affrontare la recessione demografica, ha lanciato un progetto pilota in 20 città cinesi per promuovere una "nuova era" del matrimonio e della cultura della gravidanza.

Le proposte della leadership cinese sono diverse e si indirizzano a spingere i giovani a sposarsi e avere figli "in età appropriata". L’invito mira a superare il tabù delle shengnu, il termine dalla connotazione negativa utilizzato per indicare le donne che scelgono di dedicarsi al lavoro o alla carriera universitaria, anziché convolare a nozze entro 27 anni. E questo nonostante il tasso di disoccupazione per la fascia d'età compresa tra i 16 e i 24 anni abbia raggiunto il mese scorso il livello record del 21,3%, superando il 20,8% di maggio.

Quest'anno, i tassi di matrimonio sono scesi al livello più basso mai registrato in oltre tre decenni. L'anno scorso, infatti, nel gigante asiatico ci sono stati 700mila unioni fermandosi a 11,6 milioni: dieci anni fa erano 23,9 milioni. Secondo un sondaggio condotto dalla Lega della Gioventù Comunista nel 2021, circa il 44 per cento delle giovani donne residenti nelle grandi città non ha intenzioni di sposarsi a causa degli alti costi per crescere il proprio erede.

Una recente ricerca del YuWa Population Research Institute dà loro ragione: secondo l'istituto cinese, crescere un figlio fino alla maggiore età dentro i confini della Grande Muraglia costa in media 69mila dollari. Un salasso per un lavoratore medio che annualmente arriva a guadagnare circa 15mila dollari l'anno (secondo i dati del National Bureau of Statistics cinese del 2021).

