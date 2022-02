Il vicecomandante ucraino ai soldati russi: "Cosa ci fate qui? Scaricate le armi e andate a casa"

Il vice comandante in capo delle forze armate ucraine, Yevhen Moisiuk, ha diffuso sui suoi canali social un appello ai soldati russi invitandoli a lasciare il Paese. "A nome delle forze armate dell'Ucraina - dice Moisiuk parlando in un video -, mi rivolgo ai militari russi che sono stati portati nella nostra terra per questa guerra insensata e crudele. Pensa al motivo per cui sei qui, a ciò per cui stai combattendo, a cosa vuoi ottenere. Spero che tu sia convinto che nessuno ti stava aspettando e che non hai niente da fare sulla nostra terra".

"Credimi - dice ancora il vice comandante -, è la nostra causa ad essere giusta e tu sei uno strumento nelle mani dei tuoi governanti. Ti diamo l'opportunità di tornare dai tuoi cari senza perdere la vita e la dignità. Scarica le armi, alza le mani affinché i nostri militari e civili possano capire che ci hai ascoltato. Questo è il tuo biglietto per casa. Vai a difendere la tua patria, non distruggere la nostra!".