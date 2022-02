Panico all'Apple store: uomo armato tiene clienti in ostaggio

Panico ad Amsterdarm. Un uomo armato di pistola nel pomeriggio di oggi, 22 febbraio, ha fatto irruzione all'interno dell'Apple store che si trova al centro della città e ha preso in ostaggio dei clienti. Testimoni riferiscono di avere sentito anche colpi di pistola. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine. Non è chiaro se si tratti di una rapina andata male o se il gesto abbia una natura diversa.

Secondo alcune fonti, nel negozio gli uomini armati sarebbero due ma le immagini circolate sui social mostrano solo un uomo che brandisce un'arma nel negozio. Un testimone ha raccontato al sito Parool di due uomini che uscivano dal negozio attorno alle 18. Quando i due hanno visto dei poliziotti, uno di loro ha afferrato una terza persona e l'ha minacciato puntandogli un'arma alla testa. Un altro testimone ha visto un impiegato uscire dal negozio e gridare che c'era una rapina, mentre dall'interno si sentivano colpi d'arma da fuoco.

BREAKING: Hostage situation at an Apple Store in Amsterdam pic.twitter.com/LtIaOxbFXi