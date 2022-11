La passeggera che cerca di aprire il portellone dell'aereo in volo: "Me lo ha detto Gesù"

Terrore in volo. Una donna di 34 anni ha cercato di aprire il portellone di un aereo della Southwest Airlines che sabato scorso viaggiava dall'Ohio al Texas, negli Stati Uniti. "Gesù mi ha detto di farlo", ha detto Elom Agbegninou. La passeggera è stata arrestata dopo aver tentato di aprire la porta dell'aereo mentre era in quota, a circa 11mila metri. Gli assistenti di volo e alcuni passeggeri hanno impedito alla donna di raggiungere l'uscita di emergenza e di spalancare le porte del velivolo.

Il volo 192 della Southwest Airlines era diretto da Houston a Columbus, quando è stato costretto a un atterraggio d'emergenza al "Bill and Hillary Clinton national airport" di Little Rock, in Arkansas, prima di arrivare alla destinazione originariamemte programmata. Quando un passeggero è intervenuto per fermare la donna, Elom Agbegninou lo ha morso sulla coscia e si è rifiutata di staccarsi finché non le è stata aperta la mascella. Una volta atterrati, la vittima dell'aggressione è stata curata con antibiotici in ospedale.

La donna, arrestata, si è presentata in tribunale mercoledì mattina per il processo, ma il suo avvocato ha espresso il timore che non si possa procedere a causa del suo stato mentale. Il processo per il momento è stato sospeso.