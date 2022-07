I giudici decidono di staccare la spina a un 12enne in coma: il padre ha un infarto

È stato colto da un infarto il padre di Archie Battersbee, il ragazzo di 12 anni ricoverato in coma irreversibile al Royal London Hospital: l'uomo è stato colto da un malore poco prima che la Corte d'Appello di Londra decidesse di respingere il ricorso presentato dai genitori e confermando quanto già deciso dai giudici di primo grado: al 12enne verrà staccata la spina e verranno interrotti i trattamenti medici necessari a mantenerlo in vita.

Il giovane era stato trovato impiccato nella sua casa nell'Essex, in Inghilterra, lo scorso aprile: in quel momento venne salvato in tempo, ma i danni riportati al cervello risultarono subito molto gravi. Da quel giorno Archie non si è più svegliato e il suo caso è diventato di competenza dei giudici ai quali si era rivolta l'equipe medica. Secondo i sanitari, non era corretto portare avanti i trattamenti che lo tenevano in vita, come la ventilazione artificiale, senza alcuna speranza di miglioramenti o guarigione.

In primo grado il giudice Emma Arbuthnot, in base al criterio del child best interest, ha autorizzato l’ospedale a interrompere la respirazione artificiale, ritenendo che le speranze di guarigione fosse nulle e appellandosi al principio giuridico che mette davanti alla volontà dei genitori la tutela del minore. La giudice però aveva poi permesso ai genitori di portare il caso in Appello, dove i giudici hanno confermato il verdetto, respingendo il tentativo della famiglia di rimandare questo momento. Dopo la sentenza è stato concesso un rinvio al distacco della ventilazione artificiale per permettere un ricorso dei genitori alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Intanto preoccupano le condizioni del padre del ragazzo, colto da un infarto e ricoverato in ospedale, mentre è ancora poco chiaro quale sia stata la motivazione che ha spinto Archie a commettere il folle gesto. Dall'incidente domestico alla sfida social finita malew, le ipotesi sul tavolo degli inquirenti sono molte.