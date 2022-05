Texas, arrestato uno studente armato: in auto aveva un fucile e un Kalashnikov

A meno di 24 ore dalla strage commessa alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas (Stati Uniti), in cui hanno perso la vita 19 bambini e due adulti, la polizia statunitense ha arrestato, sempre in Texas, uno studente trovato in possesso di armi da fuoco. Il giovane aveva con sé un fucile stile Ar-15, il piu' usato nelle sparatorie in Usa, e un Ak-47, il "classico" Kalashnikov. L'arresto è avvenuto all'esterno della scuola superiore Berkner di Richardson, 560 km a nord di Uvalde. Ad allertare la polizia è stato un testimone che aveva visto una persona con un fucile vicino alla scuola. Le armi sono state trovate nella sua auto. Il giovane è stato accusato di porto d'armi illegale in una zona scolastica 'weapon-free'.

Intanto, il preaidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà in Texas insieme alla first lady Jill per incontrare i familiari delle vittime della strage alla scuola elementare di Uvalde, dove un ragazzo di diciotto anni ha ucciso diciannove bambini e due insegnanti, prima di essere abbattuto dalla polizia. "Noi - ha detto Biden - dobbiamo chiederci: quando è che, in nome di Dio, faremo ciò che deve essere fatto? Se non fermare completamente, cambiare in modo fondamentale il numero di massacri che si susseguono in questo Paese?". "Io sono stanco di tutto questo - ha aggiunto - sono stufo e stanco di quello che continua a ripetersi". Biden non ha indicato una data precisa, ma ha precisato che andra' con la moglie in Texas per "portare un po' di conforto a una comunità stravolta dal dolore e dal trauma".