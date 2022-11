Perché l'Arizona è così importante nelle elezioni Usa di midterm

L'Arizona non è sicuramente uno degli Stati più importanti degli Usa, conosciuto al di fuori del Paese forse solo per il Grand Canyon e poco altro. Ma sarà uno degli Stati centrali in queste elezioni di midterm, che decideranno il futuro della nazione più potente del mondo sotto diversi punti di vista. L'ex presidente Barack Obama è arrivato addirittura a dire che "la democrazia come la conosciamo potrebbe non sopravvivere" se a vincere saranno i Repubblicani. La ragione è che questa parte del Paese è diventata il centro del movimento 'Stop the steal', il movimento che continua a sostenere che le ultime presidenziali siano state vinte da Donald Trump e non da Joe Biden.

Ben 12 dei 13 candidati repubblicani alle cariche federali e statali hanno messo in discussione i risultati delle elezioni del 2020. Tra questi c'è anche Kari Lake, la candidata del partito alla carica di governatore, che è diventata una delle star dell'ala trumpista del movimento politico grazie anche alla sua abilità nel presentarsi davanti alle telecamere, lei che è stata per anni una conduttrice televisiva locale, e che da molti viene persino presentata come la versione femminile dell'ex presidente.

In corsa per il Senato ci sarà anche Blake Masters, che pure ha avanzato diverse teorie complottiste sulle elezioni del 2020, e Mark Finchem, che corre per la carica di Segretario di Stato, e che in passato ha suggerito che in alcune contee ci sono voti che avrebbero dovuto essere accantonati a causa di presunte irregolarità, irregolarità per provare le quali, a distanza di due anni, non ha mai presentato delle prove.

Questa è la principale strategia del movimento, instaurare dubbi, accusare gli avversari, senza presentare fatti concreti che possano avvalorare certe tesi. Per questo l'Arizona è considerata una sorta di cartina di tornasole che dirà se il negazionismo è qualcosa che gli elettori, indipendentemente dalle idee politiche, sono disposti ad accettare e a legittimare nel sistema politico, o se vogliono rigettare. Le conseguenze di questa scelta potrebbero andare ben oltre la semplice vittoria o sconfitta alle elezioni.

