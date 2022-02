Spara all'auto del rapinatore: uccide per sbaglio una bimba di 9 anni

Una bambina di nove anni è morta dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile vagante esploso da un uomo che, dopo essere stato rapinato ad un bancomat, ha aperto il fuoco contro l'auto a bordo della quale credeva stesse fuggendo il rapinatore. È successo nella città di Houston, in Texas (Stati Uniti): il colpo di arma da fuoco, invece dell'auto dei rapinatori, ha colpito il veicolo su cui viaggiava la piccola Arlene Alvarez, che insieme alla sua famiglia era diretta in pizzeria per una cena fuori.

"Ho sentito i proiettili ed il mio primo istinto è stato quello di accelerare - ha raccontato ad una televisione locale il padre della vittima, Armando Alvarez - ma credo che quando ho accelerato, lui abbia pensato che io fossi il rapinatore, ha sparato quattro o cinque colpi". L'uomo ha detto di aver urlato ai familiari di abbassarsi, ma la bambina non ha sentito perché aveva gli auricolari e stava guardando un video.

La polizia ha identificato ed incriminato l'uomo che ha sparato, Tony D.Earls, di 41 anni. Solo una settimana fa, sempre a Houston, un'altra bambina di nove anni, Ashanti Grant, è rimasta gravemente ferita alla testa quando l'auto della sua famiglia è rimasta coinvolta in una sparatoria tra auto in corsa.