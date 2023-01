La nuova arma dell'Ucraina? Gli smartphone dei soldati russi

Quando si è lontani da casa una telefonata è fondamentale per combattere la nostalgia e sentirsi più vicini al proprio compagno, alla propria compagna, agli amici o alla famiglia. E questo è ancora più valido per un soldato che si trova al fronte e che ogni giorni rischia la propria vita. Ma questa necessità, o debolezza, è diventata una maledizione per i soldati russi. L'Ucraina sta affinando sempre più tecniche per intercettare gli apparecchi telefonici degli invasori per localizzare la loro posizione e attaccarla, causando così perdite sempre più ingenti.

Dopo un attacco che questa settimana ha ucciso decine di soldati russi, uno dei più letali dall'inizio dell'invasione, lo stesso esercito russo ha riconosciuto il problema, usandolo per spiegare le pesanti perdite. "È già chiaro che la ragione principale di ciò che è avvenuto è l'uso massiccio, in contrasto con il divieto, di telefoni cellulari personali nel raggio d'azione delle armi nemiche", ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato. I dati dei cellulari hanno permesso all'Ucraina di "determinare le coordinate della posizione dei membri del servizio militare per infliggere un attacco missilistico".

L'uso di telefoni cellulari personali è stato un problema sia l'Ucraina che soprattutto per la Russia durante tutta la guerra, lasciando le truppe vulnerabili a un pezzo di tecnologia che, per quanto banale e onnipresente nella vita quotidiana, può rappresentare una minaccia esistenziale nella guerra moderna. Come riporta il New York Times, inizialmente era l'Ucraina ad avere questo problema. I funzionari di Kiev affermano che le forze sostenute dalla Russia hanno utilizzato i dati dei cellulari per prendere di mira i soldati del Paese ex sovietico almeno dal 2014, quando i separatisti hanno iniziato a combattere le truppe ucraine nell'est dell'Ucraina. I separatisti hanno sperimentato alcune delle più recenti forme di guerra elettronica di Mosca e i soldati ucraini sono arrivati a capite col tempo di essere presi di mira perché, spesso in gruppo, usavano i loro telefoni cellulari in prossimità l'uno dell'altro. Alle chiamate sarebbe presto seguito uno sbarramento di artiglieria sulla loro posizione.

A distanza di quasi un decennio, sia Kiev che Mosca hanno affinato le loro capacità di utilizzare i segnali radio e dei cellulari come efficace strumento di puntamento. Sebbene alcune unità russe e ucraine seguano regole rigide e assicurino che i cellulari non siano mai vicini alle posizioni in prima linea, i post sui social media dal campo di battaglia mostrano che i cellulari sono comuni tra i soldati di entrambe le parti e che gli sforzi per tenerli lontani sono a dir poco discontinui. Alcune interviste del New York Times ai soldati russi e le telefonate registrate intercettate dalle forze dell'ordine ucraine durante tutta la guerra e ottenute dal giornale mostrano che i comandanti russi hanno cercato più volte di tenere i telefoni fuori dal campo di battaglia.

Poco prima dell'invasione, ai soldati russi di stanza in Bielorussia è stato ordinato di abbandonare i loro telefoni, come hanno dichiarato due soldati nelle interviste. Ma molti militari hanno trovato il modo di aggirare le regole. Hanno rubato i telefoni agli ucraini, compresi quelli che avevano ucciso, e si sono passati i telefoni disponibili per chiamare a casa, come mostra un'analisi dei registri delle chiamate. "Lottare contro i telefoni al fronte nel XXI secolo è inutile quanto lottare contro la prostituzione, per esempio", ha affermato un blog russo molto seguito e favorevole alla guerra su Telegram. "Era, è e sarà sempre così".