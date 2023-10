Armato spara nel centro commerciale: diversi morti e feriti, arrestato un 14enne

Attimi di terrore in un centro commerciale di Bangkok, in Thailandia. Tre persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi 3 ottobre nel famoso centro commerciale Siam Paragon, prima che l'aggressore fosse arrestato dalla polizia.

L'aggressore ha 14 anni

"La polizia sta evacuando il posto. La situazione è tornata calma", ha detto in televisione il primo ministro Srettha Thavisin, rifernedo anche dell'arresto dell'aggressore. Ad aprire il fuoco è stato un 14enne thailandese che, al momento della sparatoria, indossava un cappellino con stampata la bandiera degli Stati Uniti, una maglietta nera e pantaloni mimetici che ricordano gli indumenti dei responsabili di alcune celebri stragi avvenute in scuole americane. Avrebbe sparato con una Glock da 9 millimetri. Secondo i media thailandesi, è il figlio di un professore universitario di una delle maggiori università della capitale.

L'aggressore adolescente ha confessato alla polizia di aver sparato perché si sentiva minacciato da "qualcosa o qualcuno" che gli avrebbe fatto del male. Il dialogo è chiaramente udibile in un video che circola sui social media, filmato subito dopo l'arresto, e in cui il ragazzo appare ancora visibilmente scosso, pur parlando lucidamente. Alcune foto mostrano la polizia che lo ammanetta mentre lui è steso sul pavimento.

Il luogo della sparatoria

Siam Paragon è uno dei principali centri commerciali di Bangkok, frequentato da gente del posto e turisti provenienti da tutto il mondo. La sparatoria di oggi avviene quasi un anno dopo il più grande sterminio di massa nella storia moderna del Paese, avvenuto in un asilo nella provincia di Nong Bua Lam Phu (nord-est), dove un ex agente di polizia ha ucciso 36 persone, la maggior parte delle quali bambini di età inferiore ai cinque anni. E ancora, nel 2020, un omicidio in un centro commerciale a Nakhon Ratchasima ha provocato la morte di 29 persone.

Gli attacchi armati continuano a mietere vittime quasi ogni settimana nel Paese del Sud-est asiatico. Nel 2017 in tutta la Thailandia c'erano circa dieci milioni di armi da fuoco, di cui quasi la metà, 4 milioni, non erano registrate ufficialmente, secondo il programma di ricerca svizzero Small Arms Survey.