Migliaia di armeni sono in fuga dal Nagorno-Karabakh

L'Armenia rassegnata dopo la sconfitta di tre anni fa voleva un negoziato sullo status dell'enclave e sui diritti dei suoi abitanti ma l'Azerbaigian non sembra predisposto a lasciare alcuno status di autonomia culturale

Migliaia di armeni del Nagorno-Karabakh stanno affollando l'aeroporto di Stepanakert per lasciare la repubblica separatista di Artsakh dopo il cessate il fuoco accordato con il governo di Baku.

Per il momento sembra escluso lo scenario di una nuova guerra tra Armenia e Azerbaigian, con il primo ministro armeno Nikol Pashinian che ha espresso il desiderio di tenere lontano il suo Paese da un nuovo conflitto. Ma questa politica è fortemente contestata nella stessa Armenia, dove Pashinian è accusato di aver sacrificato il Nagorno-Karabakh sull'altare di una pace illusoria con il vicino azerbaigiano. Martedì, a Yerevan, i manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del governo, definendolo un "traditore" e chiedendo le sue dimissioni. Il primo ministro, da parte sua, ha messo in guardia contro "un colpo di stato" in Armenia.