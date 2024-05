"La Russia ha usato un'arma chimica vietata in Ucraina"

"Armi chimiche sono state usate dalla Russia contro le forze ucraine". A formulare l'accusa contro Mosca è il dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Secondo gli Usa nelle operazioni di guerra in Ucraina la Russia avrebbe utilizzato un agente chimico, la cloropicrina, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche.

Per gli Usa non si tratta di un "incidente isolato" ed è "probabilmente legato al desiderio delle forze russe di sloggiare le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia". La Russia ha più volte sostenuto, al contrario, di non possedere più un arsenale chimico.

Nel frattempo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro 300 società in Russia, Cina e altri paesi accusate di fornire armi o componenti utili allo sforzo bellico di Mosca.

Cosa è la cloropicrina

La cloropicrina viene utilizzata sia come arma che come pesticida. È incolore e se inalata i vapori attaccano le mucose degli occhi e degli organi respiratorî, è stata infatti largamente usata come lacrimogeno nel corso della prima guerra mondiale. Ha un indice di tossicità altissimo. L'uso della cloropicrina come agente soffocante è vietato dall'Organizzazione per la proibizioni delle armi chimiche de L'Aja.