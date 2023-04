Perché ora anche la Corea del Sud manda armi all'Ucraina

La guerra in Ucraina ha effetti anche sulla politica estera e sulla difesa dei paesi dell'Asia. Durante una recente visita nella capitale sudcoreana, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aveva chiesto al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol di fornire un contributo militare a Kiev. Insomma, il numero uno del Patto Atlantico aveva invitato il leader conservatore a inviare armi all'Ucraina per aiutarla a porre fine alla guerra lanciata dal presidente russo Vladimir Putin. Seul tuttavia è sempre stata riluttante a fornire armi letali a Kiev. Ma a distanza di più di un anno dall'inizio della guerra, qualcosa sta per cambiare.

Dall'invasione russa lanciata nel febbraio del 2022, Seul si è limitata a fornire assistenza umanitaria ed economica all'Ucraina. Ora, però, la Corea del Sud potrebbe fornire a Kiev armamenti, rispondendo alle richieste incessanti dei suoi alleati. "Se c'è una situazione che la comunità internazionale non può tollerare, come un attacco su larga scala contro i civili, un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra, potrebbe essere difficile per noi insistere solo sul sostegno umanitario o finanziario", ha spiegato il presidente Yoon in una intervista rilasciata a Reuters, aprendo per la prima volta alla possibilità di inviare armi al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky da impegnare nel conflitto contro la Russia.

"Credo che non ci saranno limitazioni alla portata del sostegno per difendere e ripristinare un paese che è stato illegalmente invaso sia dal diritto internazionale che nazionale", ha affermato il presidente sudcoreano, mettendo da parte così i limiti di una legge che vieta la fornitura diretta di armi ai Paesi in conflitto. Ma quelle barriere imposte dalla norma sudcoreana altro non sono che una protezione da eventuali rimostranza russe. Che non sono tardate ad arrivare. Il portavoce Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che un'eventuale fornitura di armi all'Ucraina da parte della Corea del Sud "significherà indirettamente un certo livello di coinvolgimento in questo conflitto". Ma l'ulteriore affondo è arrivato da Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, che ha paventato l'ipotesi dell'invio di armi a Pyongyang. "Mi chiedo cosa diranno i sudcoreani quando vedranno le armi russe sul territorio del loro vicino e nostro partner, la Corea del Nord", ha minacciato l'ex presidente russo su Telegram.

Come Seul ha aiutato Kiev

Subito dopo lo scoppio della guerra, Seul ha iniziato ad affilare le armi per colpire Mosca. Prima si è affiancata ai suoi alleati americani ed europei applicando un pacchetto di sanzioni contro la Russia; poi ha ridotto in modo significativo le importazioni di combustibili fossili russi. Negli ultimi 12 mesi, l'import di greggio russo e prodotti petroliferi raffinati è diminuito di oltre il 70%, mentre le importazioni di gas naturale liquefatto sono diminuite del 40%.

Ma non solo. Seul ha fornito a Kiev un grosso pacchetto di aiuti umanitari per un totale di 230 milioni di dollari. Nei primi mesi di guerra, ha messo a disposizione 100 milioni di dollari utilizzati per l'acquisto di forniture mediche, vaccini per bambini, generatori di elettricità e supporto per la sicurezza delle centrali nucleari ucraine. Seul ha anche fornito generatori per un valore di tre milioni di dollari per aiutare l'Ucraina a gestire le sfide energetiche durante lo scorso inverno, oltre ad aver preso parte a un programma dell'UNICEF per aiutare i rifugiati ucraini.

E l'aiuto militare? Invece di inviare armi direttamente all'Ucraina, la Corea del Sud ha adottato un approccio diverso. Lo scorso anno Seul ha firmato con la Polonia il suo più grande accordo di esportazione di forniture militare, compresi i carri armati K2 e gli obici semoventi K9. Poi ha autorizzato l'esportazione all'Ucraina di mortai Krab, costruiti con componenti sudcoreani, attraverso la Polonia.

Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, lo scorso 12 aprile ha dichiarato che la Corea del Sud ha una "enorme fornitura di proiettili di artiglieria" che potrebbero essere sfruttati per aiutare l'Ucraina con le sue scarse scorte di munizioni. Seul ha anche venduto munizioni agli Stati Uniti per essere trasferite all'Ucraina e, secondo quanto riferito, è in trattative per vendere munizioni aggiuntive a Washington.

La Corea del Sud è uno degli esportatori di armi in più rapida crescita al mondo, tanto da riuscire a ritagliarsi una quota del 2,8% delle esportazioni globali dal 2017 al 2021, rispetto a una quota dell'1% nei cinque anni precedenti. La guerra in Ucraina ha alimentato la crescita del settore della difesa sudcoreano: secondo i dati del Korea Institute for Industrial Economics and Trade, l'export di armi è aumentato del 134% su base annua nel 2022 per un valore di 17,3 miliardi di dollari.

Perché Seul non ha finora inviato armi all'Ucraina

La riluttanza sudcoreana all'invio di armi in Ucraina trova una spiegazione guardando lo scacchiere orientale. Seul infatti teme un rafforzamento delle relazioni tra Russia e Corea del Nord. E le continue minacce missilistiche nordcoreane hanno portato la Corea del Sud a contenere la sua risposta all'invasione russa.

La precedente amministrazione sudcoreana, guidata dell'ex presidente Moon Jae-in, ha cercato di evitare una reazione della Russia in caso di fornitura di armi all'Ucraina: il governo guidato da Moon sperava in una mediazione di Mosca sul programma nucleare di Pyongyang. L'attuale amministrazione Yoon, invece, teme che la Russia possa rispondere al sostegno militare sudcoreano all'Ucraina fornendo alla Corea del Nord aerei o altra tecnologia per fare avanzare i programmi militari di Pyongyang. Timore che potrebbe diventare realtà.