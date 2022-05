Il proiettile sulla lumaca, Kiev critica la Germania: "Sono le armi che ci avete mandato"

Un'immagine ironica che però accende la polemica tra Ucraina e Germania sulla fornitura di armi alle forze armate di Kiev. Una lumaca che sul dorso trasporta il bossolo sul proiettile, con la scritta "Le armi tedesche sono in arrivo". A postarlo su Twitter è stato l'ambasciatore ucraino in Germania, Andriy Melnyk, raccontando di averlo ricevuto tramite un messaggio WhatsApp da parte di un membro del governo di Kiev.

Un modo per sollecitare, in maniera non tanto velata, l'invio più rapido di armi per permettere alle truppe di Kiev di respingere l'offensiva di Mosca, in atto ormai da tre mesi. Un'immagine che trasmette con immediatezza il senso di lentezza (e anche insufficienza) delle risorse belliche inviate dalla Germania.

"La Russia non deve vincere la guerra", scrive sui social Melnyk, che in passato aveva dispensato critiche nei confronti del presidente Frank-Walter Steinmeier, e il cancelliere Olaf Scholz, definendo "deludente" la posizione della Germania in merito alla fornitura di armi pesanti all'Ucraina. L'ambasciatore ucraino non, molto attivo su Twitter, non ha mai perso occasione per attaccare i tentennamenti del governo tedesco di fronte alle tensioni con Mosca.