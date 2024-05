La Russia sta spostando armi nucleari verso l'Ucraina: "È la prima fase"

La Russia ha annunciato l'inizio delle esercitazioni con armi nucleari tattiche vicino all'Ucraina. Lo ha riferito il Ministero della Difesa della Federazione Russa. "La prima fase delle esercitazioni con lo sviluppo pratico della preparazione e dell'uso di armi nucleari non strategiche è cominciata". È la risposta - hanno aggiunto le autorità di Mosca - alle "minacce" occidentali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le esercitazioni delle Forze armate russe hanno lo scopo di mantenere la prontezza di risposta e di garantire la sovranità della Federazione Russa in risposta alle provocazioni dell'Occidente, ha affermato il Ministero della Difesa.

Secondo quanto annunciato durante le esercitazioni con armi nucleari non strategiche, le forze aerospaziali russe doteranno i missili supersonici Kinzhals di testate speciali e si sposteranno nell'area di pattugliamento.

Le armi nucleari tattiche sono ordigni che a dispetto delle bombe atomiche strategiche hanno una minore potenza a tutto vantaggio di una migliore trasportabilità in modo da facilitare il dispiegamento rapido. In questa fase, le formazioni missilistiche si esercitano nel compito di ottenere munizioni speciali per il complesso Iskander, equipaggiarle con i missili e spostarsi nell'area di lancio.