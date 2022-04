Tutte le armi nucleari della Russia e dove possono colpire

La terza guerra mondiale è "un pericolo reale", anche se l'ipotesi di un conflitto nucleare "è inaccettabile". Dopo l'ennesima giornata di raid su obiettivi strategici ucraini, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un'intervista sul canale televisivo di stato Channel One, ha alzato i toni dello scontro anche a livello verbale. E ha accusato la Nato di entrare in "una guerra per procura" con Mosca attraverso la fornitura di armi all'Ucraina. Sull'uso eventuale di testate nucleari, Lavrov ha ricordato che a gennaio i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno rilasciato una dichiarazione sull'inammissibilità di una guerra di questo tipo. "Questa è la nostra posizione di principio - ha sottolineato -, siamo guidati da questo, e ovviamente non vorrei vedere questi rischi gonfiati artificialmente ora, quando i rischi sono piuttosto significativi". Un'escalation temperata solo in parte dall'annuncio che i negoziati con l'Ucraina andranno avanti.

La grande paura ritorna con le parole del ministro degli Esteri russo. All'inizio del conflitto in Ucraina, Vladimir Putin ha ordinato di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza russe, comprese quelle nucleari, dopo "le dichiarazioni aggressive" da parte della Nato e le sanzioni severe arrivate dall'Europa contro l'economia russa. Sarebbe, questo è certo, una guerra senza vincitori. Una situazione "lose-lose" dalla quale nessuno ne uscirebbe trionfante, come ha avvertito il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rivolgendosi a Putin, colpevole a detta dell'Alleanza atlantica di scherzare col fuoco delle bombe atomiche, più volte evocate nelle ultime settimane di conflitto in Ucraina. Ma al netto delle legittime preoccupazioni e alla luce della strategia nucleare russa, può essere utile analizzare la situazione attuale e la distribuzione delle testate dell'arsenale dello zar. Quante sono le armi nucleari possedute da Mosca? E dove possono colpire?

Quante armi nucleari ha la Russia?

Secondo le stime degli esperti, le testate nucleari all'interno dell'arsenale russo all'inizio di febbraio 2022 ammontano a un totale di poco meno di seimila unità. Volendo fare un confronto, gli Stati Uniti possiedono 3.750 armi nucleari, tra missili e bombe, secondo la Nnsa, National nuclear security administration (sarebbero invece 5.800 secondo il censimento dell'Ican, l'istituto per la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari). Il numero delle testate nucleari russe utilizzabili rappresenta molto più della metà del totale, ovvero circa 4.477 unità, di cui 1.588 sono quelle già schierate e operative, considerando sia le armi strategiche sia le non strategiche. Le prime sono quelle schierate sui missili intercontinentali a lunghissimo raggio e nelle basi dei bombardieri pesanti. Le testate non strategiche o "tattiche", invece, sono quelle schierate su basi con sistemi di lancio operativi a corto-medio raggio. I dati emergono da un report pubblicato su "Iriad Review. Studi sulla pace e sui conflitti", la rivista dell'istituto di ricerche internazionali di Archivio disarmo, a firma dell'esperto Alessandro Ricci.

Di tutte le testate nucleari russe operative, si legge nello studio, 812 sono quelle disposte in sistemi missilistici balistici di terra, 576 sono invece quelle destinate all’utilizzo di sistemi balistici montati sui sottomarini nucleari e ulteriori duecento quelle operabili dai bombardieri equipaggiati per l'utilizzo di armi atomiche. Delle restanti testate, 2.889 sono invece quelle non schierate e in deposito di cui la maggior parte (1.912) è rappresentata da testate non strategiche e da una consistente minoranza di testate strategiche (977). Le rimanenti 1.700 testate circa sono invece quelle ritirate e in fase di smantellamento. Poiché non ancora dismesse totalmente, però, queste testate rimangono potenzialmente ancora reinseribili e riutilizzabili in poco tempo: ecco perché è necessario considerare nel computo anche questo genere di testate come facente parte dell'arsenale russo disponibile.

La modernizzazione dell'arsenale nucleare russo

Dalla dissoluzione dell'Urss, la Russia ha portato avanti un continuo percorso di modernizzazione del proprio arsenale nucleare, che avrebbe dovuto condurre, secondo i piani, ad un aggiornamento nel 2020 del 70% dell'intero inventario militare. Prendendo in considerazione il solo arsenale missilistico, gli ufficiali russi hanno stimato che, sempre nel 2020, il passaggio da armi atomiche di epoca sovietica a sistemi più moderni era completato circa all'83%, secondo quanto emerge dallo studio. Inoltre, l'aggiornamento dell'arsenale avrebbe portato, tra i suoi effetti, anche a una riduzione in termini numerici degli armamenti disponibili, benché sostituiti da sistemi più innovativi e avanzati. Gli attuali sistemi d'arma nucleari hanno una capacità distruttiva molto maggiore rispetto alle proprie controparti più datate, arrivando ad essere fino a tremila volte più potenti.

I missili balistici intercontinentali e i sottomarini a propulsione nucleare

Il 20 aprile scorso, Mosca ha testato un nuovo missile intercontinentale con capacità atomica, chiamato Sarmat e prodotto interamente in Russia. Si tratta di un missile di lunghissimo raggio che può superare tutti i moderni sistemi antiaerei: con una gittata massima di 18mila chilometri, ha colpito un bersaglio a oltre 5mila chilometri di distanza. Sarmat, secondo quanto affermato da Putin, entrerà a far parte delle forze progettate per intervenire in caso di guerra nucleare. Il Pentagono ha detto che non bisogna preoccuparsi, perché si tratterebbe solo di un test di routine, e che comunque Mosca aveva correttamente informato Washington. Ma quanti sono i missili balistici intercontinentali posseduti da Mosca? Quelli armati e pronti per l'utilizzo sarebbero 306 e possono equipaggiare fino a un totale di 1.185 testate nucleari. Sono schierati in dodici basi sul suolo russo.

Passando dalla terra al mare, su un totale di 49 sottomarini che compongono l'intera armata navale russa, quelli a propulsione nucleare, ovvero gli unici in grado di equipaggiare armi atomiche, sono attualmente undici e di diversa tipologia. Altri sei sottomarini sono in fase di costruzione e andranno ad ampliare la marina russa nei prossimi anni. Allo stato attuale sono tre le flotte alle quali sono assegnati sottomarini a propulsione nucleare. In base alla tipologia di appartenenza, i sottomarini possono essere equipaggiati con un numero variabile di vettori fino ad un massimo di sedici missili balistici, per una potenza totale dell'intera marina di circa 800 testate.

E la parte aerea? È formata principalmente da bombardieri Tu-160 e Tu-95MS, e si stima che l'intera flotta aerea russa sia costituita da circa 60-70 bombardieri in totale. Ogni bombardiere del primo tipo può trasportare fino a dodici vettori, mentre quelli del secondo tipo possono essere equipaggiati tra i sei ai sedici missili. I bombardieri russi avrebbero dunque una capacità di trasporto totale di circa 800 testate totali, anche se è stimato che quelle effettivamente assegnate alla componente aerea dell'intero arsenale russo non superino le 600 unità.

Le armi non strategiche o tattiche

Per quanto riguarda le armi non strategiche o tattiche, principalmente sistemi cosiddetti "dual-use" (ovvero armi in grado di essere equipaggiate sia con testate convenzionali sia con testate nucleari), queste sono affidate a tutte le sezioni delle forze armate russe, in particolar modo a quelle difensive. Secondo le stime, sarebbero poco più di 1.900 le testate assegnate a questo tipo di forze. Di queste, 387 sono quelle impiegate dal sistema difensivo del territorio, in particolar modo quello aereo, ma in misura minore anche quello costiero.

Novanta testate sono assegnate alle forze di terra, per equipaggiare missili balistici a corto raggio e missili da crociera lanciati da terra. Alle forze aeree sono poi assegnate 500 testate per l'utilizzo su bombardieri a medio raggio e cacciabombardieri dual-use. La quota più importante di armi non strategiche è assegnata alla marina, comprendente anche l'aviazione navale, con circa 935 testate per strumenti di attacco a terra, missili da crociera antinave e antisottomarino.

Il trattato tra Russia e Stati Uniti sugli armamenti nucleari

Il numero di testate a disposizione e armabili da parte della Russia è attualmente soggetto e regolamentato da un trattato sulla riduzione degli armamenti, il New strategic arms reduction treaty ("New start"), firmato l'8 aprile del 2010 dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e da quello della Federazione russa, Dmitrij Medvedev. Il trattato vincola i due firmatari a mantenere il proprio arsenale nucleare almeno fino al 2026 entro alcuni limiti, attraverso i quali è stato effettivamente possibile limitare la crescita degli arsenali nucleari tra Washington e Mosca e limitare l'efficacia dei sistemi già schierati. I "confini" entro cui i due stati sono vincolati a mantenersi sono: