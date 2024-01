Il piano Usa per portare armi nucleari nel Regno Unito: "Pesa la minaccia russa"

Gli Stati Uniti starebbero pianificando di trasferire armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta in 15 anni. Il motivo sarebbe "la crescente minaccia della Russia", come riporta il Telegraph. Il quotidiano britannico cita documenti del Pentagono che è riuscito a visionare, dando dettagli anche sui siti in cui verrebbero trasferite le testate. Così crescerebbe l'arsenale nucleare tra i paesi Nato, a cui partecipa anche l'Italia con le sue basi.

Le armi nucleari degli Usa nel Regno Unito, di nuovo: quante sono in Europa (e in Italia)

Le testate, tre volte più potenti della bomba di Hiroshima, dovrebbero essere posizionate nel Suffolk, una contea a nord est di Londra. In precedenza gli Stti Uniti avevano piazzato missili nucleari a Raf Lakenheath, ma li hanno rimossi nel 2008, dopo che la minaccia della Guerra fredda si era attenuata.

I documenti del Pentagono rivelano contratti di appalto per una nuova struttura nella base aerea. Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha dichiarato: "Rimane una politica di lunga data del Regno Unito e della Nato quella di non confermare né smentire la presenza di armi nucleari in un determinato luogo".

Recentemente da entrambe le sponde dell'Atlantico sono arrivati appelli affinché il Regno Unito sia preparato in caso di una potenziale guerra tra le forze della Nato e la Russia. Il generale Sir Patrick Sanders, capo uscente dell'esercito britannico, ha dichiarato che i suoi 74.000 effettivi devono essere rafforzati da almeno 45.000 riservisti e cittadini per essere meglio preparati a un eventuale conflitto. Tuttavia Downing Street ha escluso qualsiasi passo verso la coscrizione, affermando che il servizio militare rimarrà volontario.

Secondo gli ultimi dati della Federazione degli scienziati americani, nove stati nel mondo possiedono circa 12.500 testate. Di queste, l'89 per cento è nelle mani di Stati Uniti e Russia. In Europa si stima ci siano un centinaio di armi nucleari degli Stati Uniti, tra cui 35 in Italia.

Tuttavia questi numeri non sono mai stati confermati da Stati Uniti, Nato e alleati per questioni di sicurezza. La Federation of american scientists (Fas, in italiano "Federazione degli scienziati americani") è un'organizzazione fondata nel 1945 da scienziati del Progetto Manhattan, quello in cui è stata sviluppata la prima bomba atomica poi sganciata su Hiroshima e Nagasaki oggetto del film Oppenheimer. Il gruppo riteneva che gli scienziati, ingegneri e altri tipi di innovatori avessero l'obbligo etico di portare la loro conoscenza a sostegno di chi avesse dovuto prendere decisioni cruciali sulla sicurezza nazionale. I primi progetti della Fas si focalizzarono sul controllo delle armi nucleari e sulla ricerca relativa all'energia nucleare per usi pacifici.