Armi all'uranio impoverito in Ucraina: "Gravi conseguenze sui civili"

Gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina proiettili anticarro all'uranio impoverito, seguendo l'esempio del Regno Unito che ha già inviato le controverse munizioni perforanti per aiutare Kiev a superare le linee russe nella sua estenuante controffensiva. Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per un valore massimo di 175 milioni di dollari per la nazione invasa dalle truppe russe il 24 febbraio dello scorso anno.

Gli Usa hanno spiegato che l'aiuto militare includerà anche sistemi anti-armatura, sistemi di navigazione aerea tattica e munizioni aggiuntive per i sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità (Himars). I 175 milioni di dollari fanno parte di un totale di oltre un miliardo di dollari di assistenza che il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha annunciato nella sua visita a sorpresa nella capitale ucraina. La cifra comprendeva anche oltre 665 milioni di dollari in nuovi aiuti alla sicurezza militare e civile e milioni di dollari in sostegno alle difese aeree dell'Ucraina e ad altre aree.

L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha denunciato la fornitura di munizioni all'uranio definendola un "chiaro segno di disumanità", ma anche diverse organizzazioni pacifiste hanno protestato per la mossa. "È inaccettabile ed avrà conseguenze gravi sulla salute delle popolazioni attuali e future di quei territori", ha affermato Un Ponte Per. “Noi operiamo in Iraq e nei Balcani, siamo testimoni delle gravi conseguenze sui civili della contaminazione prodotta dallo sprigionamento, a temperature altissime, delle particelle dell’uranio impoverito. Il numero di leucemie e malattie oncologiche correlato all’impiego di quei proiettili è altissimo. Non solo questi popoli hanno sofferto la guerra, ma ne subiscono ancora sul loro corpo le conseguenze mortifere”, hanno denunciato in una nota Alfio Nicotra e Angelica Romano, co-presidenti nazionali della Ong.

L'uso di munizioni all'uranio impoverito è oggetto di accesi dibattiti. Come riporta la Reuters, la Coalizione internazionale per la messa al bando delle armi all'uranio sostiene che l'ingestione o l'inalazione di polvere di uranio impoverito può provocare tumori e difetti alla nascita. Ma un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sul suo impatto in Serbia e Montenegro, nell'allora Jugoslavia, non ha rilevato "alcuna contaminazione significativa e diffusa". L'Agenzia internazionale per l'energia atomica, organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, afferma che gli studi condotti nell'ex Jugoslavia, in Kuwait, in Iraq e in Libano "hanno indicato che l'esistenza di residui di uranio impoverito dispersi nell'ambiente non costituisce un pericolo aradiologico per la popolazione delle regioni interessate".

Alcuni politici serbi hanno contestato questa affermazione e hanno riferito di un aumento dell'incidenza di tumori maligni e dei relativi decessi. La Royal Society britannica ha affermato in un rapporto del 2002 che i rischi per i reni e gli altri organi derivanti dall'uso di munizioni all'uranio impoverito erano molto bassi, sia per la maggior parte dei soldati sul campo che per coloro che vivevano nell'area del conflitto.

I proiettili da 120 mm saranno utilizzati per armare i 31 carri armati M1A1 Abrams che gli Stati Uniti intendono consegnare all'Ucraina in autunno. Questi proiettili perforanti sono stati sviluppati dagli Usa durante la Guerra Fredda per distruggere i carri armati sovietici, compresi gli stessi T-72 che l'Ucraina sta affrontando nella sua controffensiva. L'uranio impoverito è un sottoprodotto denso che rimane quando l'uranio viene arricchito per essere utilizzato nei reattori nucleari o nelle armi nucleari. L'uranio impoverito è ancora radioattivo, ma ha un livello molto più basso degli isotopi presenti nel minerale di naturale. È usato nelle armi perché è così denso da auto-accendersi a temperature e pressioni elevate e perché diventa più tagliente quando penetra nei rivestimenti delle corazze.

