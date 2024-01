Bimbo di 3 anni trova una pistola in casa e si spara: è morto

Armi facili e Stati Uniti, un legame forte e letale come non mai. L'ufficio dello sceriffo della contea di Lenoir, cittadina di ventimila anime, capoluogo della contea di Caldwell, nel North Carolina (Usa) sta indagando dopo che un bambino si è sparato accidentalmente e si è ucciso ieri mattina. La tragedia è avvenuta domenica intorno alle 9.30. Il piccolo, 3 anni di età, si è sparato accidentalmente con una pistola trovata in casa sua, all'isolato 5500 di Murphy Road. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto poco dopo. L'identità del bambino non è stata resa nota. Parla di "una situazione orribile e tragica" lo sceriffo Jackie Rogers: "Il nostro pensiero va alla famiglia e alla comunità di Pink Hill".

Armi facili e Usa

Più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. E ci sono circa 393,3 milioni di armi in circolazione per 330 milioni di abitanti. Il tema, soprattutto grazie a gruppi di attivisti anti-armi sempre più numerosi e attivi, presenti anche sui social network in maniera critica, intelligente e continuativa, sarà più centrale che in passato anche nella campagna verso le elezioni presidenziali. Qualcosa è cambiato durante la presidenza Biden, ma siamo dalle parti del "minimo sindacale", forse meno.

Si parla da tempo di introdurre in tutti gli Stati Uniti quella che è stata chiamata "la legge di Ethan" (Ethan's Law), una nuova legislazione che impone ai proprietari di armi di conservare in modo sicuro pistole e fucili. Si stima che nelle case di 4,6 milioni di minorenni americani ci siano armi cariche, che uccidono o feriscono otto bambini o adolescenti ogni giorno. Numeri da incubo.

La legge di Ethan

La legge è c hiamata così in onore di Ethan Song, un adolescente di Guilford, nel Connecticut, tragicamente ucciso nel 2018 da un'arma incustodita nella casa di un vicino. Ethan venne colpito accidentalmente mentre lui e il suo migliore amico di 14 anni stavano giocando con una pistola.

La famiglia Song ha contribuito a far approvare la legge di Ethan nel 2019, per ora solo nel Connecticut: richiede che tutte le armi da fuoco siano conservate in modo sicuro nelle case in cui vivono minori di 18 anni. Le sanzioni sono severissime. All'inizio del 2024 però solo 26 stati Usa su 50 hanno una qualche forma di legge sulla custodia delle armi per evitare che finiscano in mano ai bambini. Nel 2023 da poco terminato ci sono state almeno 377 sparatorie involontarie da parte di bambini, con 145 morti, secondo il Giffords Law Center to Prevent Gun Violence e Everytown for Gun Violence. La legge di Ethan verrà prima o poi adottata a livello nazionale? E' quel che auspicano gli attivisti di 180 gruppi di prevenzione e difesa della violenza armata, tra cui Newtown Action Alliance, Giffords, Everytown for Gun Safety, Brady: United Against Gun Violence, Major Cities Chiefs Association, Sandy Hook Promise e March For Our Lives.

Garantire che le armi rimangano fuori dalle mani dei propri figli è un imperativo morale. Kristin Song, la madre di Ethan, di recente ha detto: "Stiamo percorrendo un viaggio inimmaginabile; è l'inferno in terra. So che non pensi che possa succedere a te. Nemmeno io lo pensavo. Il nostro obiettivo nell'approvare la Legge di Ethan è creare un cambiamento culturale in cui diventi una seconda natura per i proprietari di armi mettere al sicuro le proprie armi se non sono sotto il loro controllo immediato. Questa legge non fermerà tutte le sparatorie, ma ne fermerà molte, e per quei bambini e genitori questo non ha prezzo".