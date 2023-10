Mossa a sorpresa: le armi sequestrate all'Iran finiscono in Ucraina

Mosse a sorpresa. Gli Usa invieranno all'Ucraina migliaia di armi sequestrate all'Iran. La strategia, nella fase cruciale della guerra tra Ucraina e Russia, viene elaborata dal Comando centrale degli Stati Uniti, il Centcom, secondo il quale già lunedì sono state trasferite a Kiev oltre un milione di munizioni iraniane sequestrate. In questo modo, riferiscono funzionari statunitensi alla Cnn, si riuscirebbero ad alleviare alcune carenze che l'esercito ucraino deve affrontare in attesa di più denaro e attrezzature dagli Stati Uniti e dai loro alleati.

A Washington la legge approvata per evitare lo shutdown del governo federale congela per ora ulteriori finanziamenti a Kiev. Alla Camera dei Rappresentanti, è stato appena destituito lo speaker Kevin McCarthy, caduto a causa dei suoi colleghi repubblicani più estremisti. Preoccupato il presidente Joe Biden: tutto "questo mi preoccupa, ma so che c'è una maggioranza di membri della Camera e del Senato in entrambi i partiti che hanno detto che sosterranno i finanziamenti all'Ucraina".

Armi iraniane a Kiev: svolta Usa

Le armi iraniane arrivano al momento opportuno per garantire la continuità degli aiuti militari. "Il governo è entrato in possesso di queste munizioni il 20 luglio 2023, dopo le richieste di confisca del Dipartimento di Giustizia nei confronti dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana'', i Pasdaran, si legge nella nota del Comando Centrale degli Stati Uniti.

In estate il Dipartimento di Giustizia Usa aveva annunciato che avrebbe chiesto la confisca di ''oltre novemila fucili, 284 mitragliatrici, circa 194 lanciarazzi, oltre 70 missili guidati anticarro e oltre 700mila munizioni'' sequestrati all'Iran dalla Marina Usa. Queste armi sono conservate nelle basi del Centcom in Medioriente.

Nell'ultimo anno, ricorda la Cnn, la Marina americana ha sequestrato migliaia di fucili d'assalto iraniani e più di un milione di munizioni dalle navi utilizzate dall'Iran per spedire armi ai miliziani sciiti Houthi attivi nello Yemen. I sequestri, spesso effettuati con partner regionali, prendono di mira piccole imbarcazioni apolidi sulle rotte storicamente utilizzate per contrabbandare armi agli Houthi.

Il Dipartimento della Giustizia Usa ha lavorato per mesi per cercare di individuare un percorso legale per inviare in Ucraina le armi confiscate. "Alla fine, l'Ucraina ha bisogno di vari rifornimenti per lo sforzo bellico e, sebbene questa non sia una soluzione a tutte le esigenze militari dell'Ucraina, fornirà un supporto fondamentale", sostiene Jonathan Lord, direttore del programma di sicurezza in Medioriente presso il Center for a New American Security. L'invio di armi iraniane alle forze armate ucraine potrebbe avere conseguenze per la Russia. ''Per oltre un anno i droni iraniani nelle mani dell'esercito russo sono stati utilizzati per attaccare e uccidere civili ucraini'', ha detto Lord.

Ucraina, colloqui con Italia per missili

Kiev, intanto, continua a tenere aperti i canali con tutti i partner occidentali, Italia compresa. "Ho avuto una chiamata costruttiva con il mio collega italiano Guido Crosetto. Sono grato all'Italia per la costante assistenza militare fornita all'Ucraina e per la partecipazione alla coalizione internazionale", scrive in un post su X il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, secondo cui con Crosetto si è discusso delle "necessità urgenti al fronte: sistemi missilistici a lungo raggio e sistemi di guerra elettronica".

Sull'ottavo pacchetto di aiuti militari dell'Italia all'Ucraina c'è però la precisazione di Crosetto: "Bisogna verificare ciò che siamo in grado di dare: non abbiamo risorse illimitate; la disponibilità c'è ma per ora è soltanto una dichiarazione d'intenti". Dopo quasi due anni di guerra in Ucraina, serpeggiano in Europa segni di stanchezza: il sostegno all’Ucraina richiede oggi un sovrappiù di volontà politica, e con una lunga campagna elettorale verso le europee in vista, i governi presteranno particolare attenzione ai "sentimenti" dell'opinione pubblica.

Intanto, mentre si avvicinano i 600 giorni di guerra, l'allarme antiaereo è scattato nelle prime ore di oggi in cinque regioni dell'Ucraina, secondo quanto riportano i media locali. Le sirene sono risuonate nelle oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Sumy e Kharkiv. L'Ucraina alza il tiro della controffensiva: da attacchi isolati a un pesante blitz in territorio russo: ieri 31 droni si sono abbattuti oltre i confini russi.