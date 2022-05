Minaccia una strage a scuola, arrestato bambino di dieci anni

Aveva mandato un messaggio in cui minacciava di andare a scuola e fare una strage. Un fatto che ha messo subito in allarme chi ha ricevuto quella comunicazione dopo quanto accaduto nella scuola elementare di Uvalde. Tanto che la polizia è intervenuta alla velocità della luce, arrivando a casa del minorenne per arrestarlo. Il ragazzino, nonostante l’età, è stato portato via in manette dalla polizia di Lee County, contea della Florida meridionale.

Ad accorgersi del messaggio è stato proprio il personale scolastico che controlla abitualmente i comportamenti anche online dei proprio iscritti. E non è sfuggita la minaccia di fare una strage. Secondo la polizia non era un’intenzione reale e, almeno per ora, la considera una bravata. Una provocazione a cui però la polizia statunitense ha voluto rispondere con fermezza, intervenendo a casa del giovanissimo con gli agenti della divisione per i crimini dei minorenni.

"Il comportamento di questo studente è nauseante, soprattutto dopo la recente tragedia di Uvalde. - ha dichiarato lo sceriffo Carmine Marceno - Garantire che i nostri bambini siano al sicuro per noi è la cosa principale: avremo ordine e sicurezza nelle nostre scuole, la mia squadra non esiterà un secondo ad indagare questa minaccia”. Ha inoltre sottolineato come questo sia il momento peggiore per essere indulgenti di fronte a comportamenti di questo genere. Il minore è ora formalmente accusato di minacce.