Arrestato il marito della ex premier scozzese Sturgeon

Peter Murrell, marito della ex premier scozzese Nicola Sturgeon, è stato arrestato questa mattina in relazione a un'indagine sui finanziamenti al Partito nazionale scozzese (Snp). Murrell, 58 anni, il mese scorso si era dimesso da amministratore delegato del Snp, incarico che aveva ricoperto dal 1999. È sposato con Sturgeon dal 2010. La polizia ha dichiarato di aver effettuato perquisizioni in diversi indirizzi nell'ambito dell'indagine. Un furgone della polizia è stato parcheggiato fuori dalla casa della coppia a Glasgow, che è stata isolata con nastro blu e bianco. All'esterno è stata montata anche una tenda blu.

L'indagine della polizia sta esaminando cosa sia successo a più di 600mila sterline raccolte dai sostenitori dell'indipendenza scozzese nel 2017, che potrebbero essere stati utilizzato per scopi differenti da quelli per cui erano stati donati. I conti del partito pubblicati dalla Commissione elettorale, l'organo di controllo indipendente, hanno mostrato che alla fine del 2018 il partito aveva circa 411mils sterline in contanti o equivalenti. L'arresto arriva dopo alcuni mesi difficili per l'Snp, formazione che ha dominato la politica scozzese per la maggior parte degli ultimi due decenni. Humza Yousaf ha vinto poco più di una settimana fa la gara per la successione a Sturgeon come leader del partito primo ministro scozzese, dopo primarie che hanno messo in luce profonde divisioni all'interno dell'Snp, la cui credibilità potrebbe ora essere pesantemente minata.

Parlando con i giornalisti dopo la diffusione della notizia, Yousaf ha definito l'arresto un "giorno difficile per il partito" e ha detto di voler rassicurare i membri del partito sulla trasparenza delle finanze del partito. "La notizia di questa mattina è impegnativa e difficile", ha dichiarato.