Arrestato "nonno rapinatore": l'ultimo colpo in banca a San Valentino

Un uomo di 83 anni, Donald Bennett, è stato arrestato in Illinois, negli Stati Uniti, perché collegato a una serie di rapine a mano armata iniziata nell'estate del 2023. L'anziano è finito in manette insieme al complice più giovane, il 55enne Edward Binert, dopo l'ultimo colpo messo a segno il giorno di San Valentino in una banca di Hickory Hills. L'83enne originario di Campbellsville, in Kentucky, e il complice Oak Lawn (Illinois), sono accusati di rapina a mano armata. I guai con la giustizia di Bennett in realtà erano iniziati nel 1967 per un'aggressione armata in Kentucky. Nel 1989 poi aveva ricevuto una nuova condanna per diverse rapine in banca nell'area di Chicago. Era stato rilasciato nel 2020 dopo aver scontato una pena di 31 anni.

Secondo l'Fbi, Bennett e Binert si sarebbero incontrati mentre erano entrambi in prigione. I due sono sospettati di aver rapinato sette filiali delle Chase e Fifth Third Bank tra lo scorso giugno e il 14 febbraio. Durante l'ultimo colpo, Bennett e Binert hanno utilizzato parrucche finte e maschere, oltre alle pistole poi sequestrate dalle forze dell'ordine: in quell'occasione il bottino portato via dalla coppia è stato di circa 7mila dollari. L'Fbia sospetta che Bennett sia coinvolto in almeno sette rapine avvenute nella periferia di Chicago a partire dal 27 giugno, quando un bandito riuscì a farla franca con 11.400 dollari da una banca Chase a Oak Lawn. Come confermato dall'agente speciale Cassandra Johnson, i colpi presentavano tutti degli elementi simili, dalla presenza di un uomo anziano mascherato all'auto noleggiata utilizzata per la fuga.

Anzi, proprio il veicolo si è rivelato "fatale" per i due rapinatori: gli investigatori sono infatti riusciti a identificare i due sospettati grazie ai documenti, con i loro veri nomi, utilizzati per noleggiare le auto impiegate nelle rapine, compresa quella avvenuta lo scorso San Valentino. I media statunitensi hanno già rinominato Donald Bennett come il "nonno rapinatore", ma non si tratta del ladro più anziano a finire dietro le sbarre. Il rapinatore di banche più longevo degli Stati Uniti è ancora JL Hunter "Red" Rountree, che nell'agosto del 2003, all'età di 91 anni, si è dichiarato colpevole di una rapina avvenuta ad Abilene, in Texas. L'uomo, condannato a 151 mesi di prigione, è morto nell'ottobre 2004 nel centro medico per prigionieri federali di Springfield, in Missouri.