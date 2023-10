Così l'Iran vuole convincere i ragazzini a combattere a Gaza

Un ragazzino che indossa una tuta militare, al collo la sciarpa kefiah filo-palestinese e sullo sfondo la Moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, dove la polizia israeliana aveva fatto irruzione ad Aprile durante il Ramadan. Questa una delle immagini scelte dalla Guardia rivoluzionaria iraniana per la sua campagna volta a convincere giovani uomini ad unirsi ad Hamas nella guerra contro Israele. La campagna, partita subito dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre, è stata ribattezzata col nome "Al-Aqsa Flood" e diffusa tramite cartelloni, nonché ripresa sui social media, dalla Tv e dalla radio statale iraniana. Più di 3 milioni di volontari sarebbero pronti per essere schierati, ha riferito la televisione iraniana. Eppure la propaganda non sembra funzionare nella misura attesa dal regime di Teheran. A frenare l'arruolamento incidono sia il ricordo amaro delle perdite subite nella guerra contro l'Iraq sia la rabbia suscitata dalle morti di Mahsa Amini e di Armita Geravand di cui è accusata la polizia morale. Infine incide la stanchezza della popolazione, che in un momento di grave crisi economica non vede di buon occhio le ingenti spese militari sostenute dal governo.

Simboli controversi

Il simbolismo è al centro della propaganda iraniana. Il ragazzino rappresentato per la campagna di arruolamento porta sulla giacca una spilla con il ritratto del generale Qassem, che a lungo ha guidato l'unità d'élite Al-Quds della Guardia rivoluzionaria. Il generale è stato ucciso dalle forze americane a Baghdad nel 2020. Ci sono poi cartelloni con decine di uomini che marciano con le bandiere delle Palestina e dell'Iran in mano, diretti verso la moschea Al-Aqsa, la cui profanazione da parte della polizia israeliana durante il Ramadan sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per dare il via all'attacco del 7 ottobre.

Nel tentativo di trasformare la solidarietà col popolo palestinese in un sostegno militare ad Hamas, la pubblicità del regime starebbe suscitando anche ricordi inquietanti, come quelli legati alla morte di oltre mezzo milione di iraniani nel corso della guerra contro l'Iraq negli anni '80. Tra quelli mai più tornati a casa c'erano migliaia di ragazzini. "Il regime iraniano spesso sostiene la causa palestinese con una sorta di campagna pubblicitaria per cercare di mobilitare la popolazione, ma [il popolo iraniano] non si lascia ingannare da come il regime cerca di utilizzare la causa per servire i propri interessi", ha spiegato a France24 Jonathan Piron, storico specializzato in Iran presso il centro di ricerca Etopia di Bruxelles. Nonostante gli iraniani non siano indifferenti alla drammatica situazione dei palestinesi, ha detto l'esperto, una parte della popolazione interpreta questo discorso come "propaganda".

L'ora della disobbedienza

Nelle moschee o in strada alle richieste di arruolamento si accompagnano slogan come "Morte a Israele", abbinate alle consuete frasi anti-statunitensi. Secondo Piron, durante le manifestazioni anti-regime che si sono susseguite a partire dallo scorso anno questi slogan risultano ora vuoti e sono stati sostituiti da altri che invocano la morte di Ali Khamenei, la suprema guida politico-religiosa nel Paese. Insieme ai cartelloni delle Guardie rivoluzionarie che invitano a "liberarsi dall'oppressore" unendosi alla lotta armata a Gaza, sui social sta circolando anche l'immagine di una giovane donna iraniana che salta sopra la bandiera israeliana per evitare di calpestarla. Lo studioso Piron ha interpretato questa scelta come "un simbolo forte", in controtendenza in un momento in cui le bandiere israeliane e americane vengono "dipinte sul terreno davanti ad alcuni edifici pubblici iraniani, costringendo i pedoni a camminarci sopra".

Une Iranienne saute par-dessus le drapeau d'Israël posé par terre dans une rue de Téhéran pour éviter de le piétiner. pic.twitter.com/kj49BQRdYm — lettres de Teheran (@LettresTeheran) October 20, 2023

Le donne, soprattutto le nuove generazioni, sono lo zoccolo duro della resistenza e della disobbedienza ai precetti del regime, essendo le principali vittime della repressione interna esercitata soprattutto dalla polizia morale. Dopo la morte lo scorso anno della giovano Mahsa Amini, che sarebbe stata punita per non aver indossato correttamente il velo, un'altra curdo-iraniana di nome Armita Geravand è deceduta dopo oltre un mese in coma. Anche lei, secondo numerose ricostruzioni, è stata aggredita dalla polizia morale nella metro di Teheran perché girava a capo scoperto.

Critiche al sostegno ad Hamas

Entrambi i casi hanno acuito l'insofferenza della popolazione e lo scontro tra il regime e i suoi oppositori, sordi alla sponsorizzazione di un sostegno militare ad Hamas. Il supporto finanziario e logistico dell'Iran al gruppo terroristico è noto da tempo e, nonostante il diniego di Teheran, sono diffusi i sospetti di un contributo anche organizzativo al sanguinoso attacco del 7 ottobre da parte delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Secondo il rapporto nazionale del Dipartimento di Stato americano sul terrorismo in Iran del 2020 il regime "fornisce fino a 100 milioni di dollari all'anno in sostegno combinato ai gruppi terroristici palestinesi, tra cui Hamas, la Jihad islamica palestinese e il Comando generale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina". Gli oppositori criticano sia la manipolazione della causa palestinese da parte del governo che le spese internazionali, in particolare il denaro versato per le operazioni in Siria e Libano, nonché i sussidi ad Hamas. Nel mezzo di una pesante crisi economica avrebbero preferito che il regime investisse nell'economia a sostegno del popolo iraniano.