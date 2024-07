Arseny Turbin in carcere a 15 anni per un volantino: il più giovane prigioniero politico in Russia

Condannato a cinque anni di carcere per terrorismo. La sentenza non riguarda un pericoloso malvivente, ma Arseny Turbin, un ragazzo russo di 15 anni, condannato il 21 giugno da un tribunale del suo Paese per aver scritto e diffuso un volantino contro il presidente Vladimir Putin. Secondo l'indagine, Turbin avrebbe aderito ad un'organizzazione terroristica operativa al fianco delle forze armate ucraine. La madre lo difende a spada tratta e teme cosa possa accadere al figlio ora che è stato trasferito in un carcere minorile classificato come il più giovane dissidente incarcerato in Russia. La notizia arriva pochi mesi dopo la morte in un carcere russo, in circostanze mai chiarite, del dissidente russo Alexey Navalny, considerato in Occidente il frutto di una brutale vendetta da parte del Cremlino.

Chi è Arseny Turbin

Il quindicenne Arseny Turbin è originario della città di Livny, nella regione di Oryol, nella parte occidentale della Russia. La sua condanna a cinque anni di carcere per terrorismo è arrivata il 21 giugno, dopo poco meno di un anno dalle prime perquisizioni avvenute presso il suo domicilio, dove abita con la madre Irina e i nonni. Con voti eccellenti in matematica e una predisposizione per la tecnologia, il giovane progettava di studiare scienze politiche, per capire meglio cosa stesse succedendo in Russia. Anziché andare al liceo, Turbin ora si ritrova adesso in prigione e sarà ancora in carcere quando i suoi ex compagni saranno ormai iscritti all'Università. L'incubo è iniziato il 29 agosto dello scorso anno, quando alla fine delle vacanze estive la madre Irina ha aperto la porta e insieme ai nonni si è ritrovata davanti i volti degli agenti del Servizio di sicurezza della Federazione Russa (Fsb). Avevano con sé un mandato di perquisizione.

"Hai postato una foto di Putin con la sua faccia cancellata sulla tua pagina. E' questo il tuo modo di mostrare quello che pensi del presidente? Perché lo fai apertamente, a tuo nome? Non hai paura?", avrebbero detto le forze del Fsb in base racconto di Irina al quotidiano russo Novaya Gazeta. Arseny ha negato di essere intimorito. "Non sto infrangendo nessuna legge. Non ho fatto nulla di male". Subito dopo gli agenti sono andati via, portando con sé il suo telefono, tablet e laptop. Gli agenti si sono ripresentati a casa Turbin il 5 settembre con un altro mandato di perquisizione.

Da dove nasce l'accusa di terrorismo per Arseny Turbin

Da allora il giovane Arseny è stato accusato di coinvolgimento in un'organizzazione terroristica. Secondo l'indagine, durante la primavera del 2023 il ragazzo aveva ripetutamente visto il materiale online pubblicato dai politici che si opponevano alla decisione di Putin di invadere l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Reato ancor più grave: Turbin aveva stampato "circa 100 volantini che dipingevano un quadro negativo del presidente russo", inserendoli nelle cassette postali delle abitazioni in prossimità di casa sua. "Ordinò che i suoi nemici venissero avvelenati, fucilati e imprigionati. Sventrò e si appropriò di attività commerciali che gli piacevano. Rubò alla Russia e nascose i suoi guadagni illeciti con i suoi compari. Mise dei leccapiedi in posizioni chiave del governo. Si costruì palazzi e comprò yacht. Avete bisogno di un tale 'presidente'?", era scritto sul volantino.

Pur non essendo presente in casa di Arseny, durante la visita di settembre gli agenti lo hanno ritrovato presso un indirizzo limitrofo alla casa dei Turbin. "In tribunale, Arseny ha detto di non aver nascosto cosa stava facendo perché non pensava di violare la legge, ma di esprimere solo un'opinione", ha affermato Irina. "Ha sempre chiarito di essere a favore di una transizione pacifica del potere e di elezioni libere ed eque. Voleva solo informare le persone su cosa stava succedendo", ha chiarito la madre a Novaya Gazeta.

Il questionario dei militanti pro-Ucraina

Secondo gli agenti del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa (Fsb) la situazione sarebbe differente. Accusano il quindicenne di aver deciso di unirsi alla Legione paramilitare della Libertà di Russia, che combatte a fianco delle forze armate dell'Ucraina contro l'esercito russo. La Legione è stata designata come un'organizzazione terroristica in Russia. Arseny avrebbe trovato il loro indirizzo e-mail e scambiato messaggi con un reclutatore, che gli avrebbe inviato un questionario che tutti i potenziali volontari ricevono per valutare la loro volontà e la capacità di contribuire alla legione. "Arseny ha scaricato il questionario", ha ammesso la madre Irina, che assicura però che il figlio non sia andato oltre, senza quindi diventare un membro dell'organizzazione.

Dopo la seconda perquisizione, il giovane è stato trattenuto, portato nel carcere di Oryol e messo in custodia cautelare. Secondo la corte locale, trattandosi di un minorenne, Turbin dovrebbe essere autorizzato a frequentare ancora la scuola. Questo gli ha permesso di prepararsi per i suoi esami mentre era agli arresti domiciliari. Ciò nonostante a novembre del 2023, a scuola si è venuto a sapere della storia e Arseny è stato costretto a lasciare l'istituto, poiché ormai veniva trattato come un criminale, in primo luogo da alcuni suoi insegnanti, oltre che essere stato picchiato da suoi compagni. Da quel momento la madre ha deciso di istruire il figlio a casa. Ai compagni di classe sarebbe stato chiesto di collaborare con gli investigatori e di testimoniare contro di lui, con la promessa di un buon voto. Davanti ai giudici due insegnanti della scuola e cinque dei suoi amici sono stati convocati come testimoni.

Il giudice frettoloso

Arseny sembra essere stato doppiamente "sfortunato". Aveva solo 14 anni quando è iniziata l'indagine. E solo dal 2016 la camera bassa del parlamento russo ha abbassato l'asticella da 16 a 14 anni per alcuni tipi di crimini. Inoltre Mosca aveva dichiarato la Legione paramilitare della Libertà di Russia come organizzazione terroristica appena due settimane prima che lui scaricasse il questionario. I punti oscuri di questa vicenda sono vari. La madre Irina ha raccontato che la dichiarazione del figlio, in cui negava di aver compilato e inviato il questionario, sarebbe stata riscritta e contiene oggi un'ammissione mai sottoscritta dal giovane. C'è poi la questione della rapidità giudiziaria rispetto a un caso delicato, tenuto conto della giovane età dell'imputato.

Il giudice del caso, Oleg Shishov, aveva già emesso 13 sentenze per accuse di terrorismo nell'ultimo anno. Quella di Turbin era la 14esima e ci sono altri quattro casi attualmente in sospeso. Un magistrato abituato a condannare. L'intero esame giudiziario del caso del quindicenne è poi durato solo tre giorni. Come spiega Novaya Gazeta, la quarta e ultima sessione è iniziata con l'accusa e la difesa che hanno esposto i loro casi. Shishov si è poi ritirato per deliberare tornando col verdetto appena tre ore dopo. Nella sentenza Shishov ha stabilito che Arseny avrebbe dovuto scontare cinque anni in un carcere minorile, diventando così il più giovane prigioniero politico in Russia.