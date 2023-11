Cambia i cartellini del supermercato con frasi contro la guerra di Putin: condannata a 7 anni

Il 16 novembre un tribunale russo ha condannato a 7 anni di carcere Sasha Skochilenko, un'artista trentatreenne di San Pietroburgo. L'accusa: la donna aveva scambiato i cartellini dei prezzi di alcuni supermercati della sua città natia con messaggi contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sui biglietti c'erano scritte frasi del tipo: "L'esercito russo ha bombardato una scuola d'arte a Mariupol in cui circa 400 persone si stavano rifugiando dai bombardamenti". Su altri si si poteva leggere: "I coscritti russi vengono inviati in Ucraina. Le vite dei nostri figli sono il prezzo di questa guerra". Negli ultimi mesi il suo caso ha attirato una grande attenzione nel Paese governato da Vladimir Putin, sollevando un acceso dibattito sul tema della repressione della libertà di espressione

Legge bavaglio

La condanna arriva dopo che Skochilenko era stata arrestata a San Pietroburgo nell'aprile del 2022. A segnalare l'azione dell'artista era stata una cliente di uno dei supermercati, che l'aveva denunciata in base a una legge "contro le notizie false", introdotta dal Cremlino dopo l'inizio dell'invasione russa. La norma di fatto vieta la diffusione di informazioni sulla guerra che si discostino dalla versione dettata dalla propaganda di Stato. La legge ha già colpito i pochi media indipendenti che erano rimasti operativi nel Paese. Sono stati costretti a chiudere o a interrompere le operazioni in Russia, ad esempio, il giornale Novaya Gazeta, l'emittente televisiva Rain e la stazione radio Eco di Mosca.

Oppositori e attivisti nel mirino

Le ripercussioni si sono riversate anche su diversi attivisti per i diritti umani e comuni cittadini critici della guerra, che hanno ricevuto pene detentive anche lunghe. Come nel caso di Ilya Yashin, figura di spicco dell'opposizione, condannato ad 8 anni e mezzo di carcere per accuse simili, così come l'attivista studentesco moscovita Dmitry Ivanov. Sette anni sono toccati invece ad Alexei Gorinov, collega di Yashin in un consiglio comunale di Mosca. Secondo le analisi di OVD-Info, un gruppo per i diritti umani russo che monitora gli arresti politici e fornisce assistenza legale, da quando è cominciata la guerra sono stati arrestati 19.834 cittadini russi che avevano protestato contro la guerra. A causa di posizioni contrarie alla guerra sono state trascinate in processi penali quasi 750 persone.

Processo "ridicolo"

Essendo detenuta già da 19 mesi, la pena complessiva per Skochilenko sarà ridotta di oltre due anni, dato che in Russia ciascun giorno trascorso in un centro di custodia cautelare viene contato come un giorno e mezzo passato in una prigione regolare. Durante la detenzione la donna ha sofferto a causa di problemi di salute, tra cui un difetto cardiaco congenito, un disturbo bipolare e la celiachia, che richiede una dieta priva di glutine, hanno dichiarato i suoi avvocati e il suo compagno. L'artista non ha negato di aver sostituito i cartellini dei prezzi ma ha respinto l'accusa di aver diffuso consapevolmente informazioni false, definendo "strano e ridicolo" il processo a suo carico. In tribunale ha raccontato che un investigatore che lavorava al suo caso ha dato le dimissioni, dicendo che non aveva scelto di fare quel lavoro "per lavorare su casi come quello contro di lei". Prima della condanna la donna ha affermato: "Tutti vedono e sanno che non state processando una terrorista. Non sto cercando di essere un'estremista né un'attivista politica: sono una pacifista". Secondo quanto ha riferito Mediazona, i suoi sostenitori l'hanno applaudita e, dopo l'annuncio del verdetto e l'allontanamento di Skochilenko, si sono riuniti in un corridoio cantando il suo nome.