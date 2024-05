Asma al-Assad ha la leucemia mieloide acuta

Asma al-Assad, dal 2000 consorte del presidente siriano Bashar al-Assad, è affetta da leucemia. Lo rende noto la presidenza siriana. La presidenza siriana ha annunciato che alla first lady è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta e sospenderà la partecipazione a eventi e attività lavorative. Per affrontare le necessarie terapie sarà sottoposta a isolamento e "adeguato distanziamento sociale", riporta l'agenzia ufficiale Sana, dando la notizia della malattia della moglie del presidente Assad. "La signora Asma al-Assad porterà avanti questa fase di trattamento con tutta volontà, determinazione e fede in Dio", conclude il lancio di agenzia.

Nell’agosto del 2018 le era stato diagnosticato un tumore maligno al seno, l'anno seguente aveva comunicato di essersi pienamente ripresa. A differenza delle precedenti first ladies siriane, Asma al-Assad mantiene un alto profilo pubblico, occupandosi in prima persona di eventi caritatevoli, ma anche politici e diplomatici. Da quando è iniziata la guerra in Siria nel 2011, l'ex banchiera d'investimento di origine britannica ha assunto un ruolo pubblico, incontrando le famiglie dei soldati uccisi. Criticata ferocemente dall'opposizione, ha accentrato nelle sue mani un potere senza precedenti, arrivando a controllare molti centri della disastrata economia di guerra siriana.