Manifestanti assaltano il Parlamento, l'edificio in fiamme: deputati in fuga, almeno 8 morti

Una folla di manifestanti ha preso d'assalto il Parlamento nella capitale del Kenya, Nairobi, al culmine della protesta contro la nuova legge finanziaria che imporrebbe nuove tasse approvata oggi, 25 giugno.

Una parte dell'edificio è stata avvolta dalle fiamme, mentre le immagini diffuse dalle emittenti locali mostrano i parlamentari in fuga mentre la polizia avrebbe risposto con fumogeni e colpi d'arma da fuoco. Sono 8, finora, i morti accertati nell'assalto da guerriglia urbana.

Millions of Kenyans are marching towards Nairobi the capital city of Kenya 🇰🇪 for one of the biggest protests ever witnessed worldwide.



They are calling for the resignation of William Ruto as the president of Kenya.



Your comments on this ... #RejectFinanceBill2o24… pic.twitter.com/nVrcn26POl