L'assicurazione gratuita che paga 70mila euro per eventi avversi causati dal vaccino Covid

Diverse città cinesi, per spingere gli ultra-sessantenni a vaccinarsi contro Covid-19, hanno messo in campo un'assicurazione gratuita che paga fino a 500mila yuan (circa 70mila euro) in caso di eventi avversi causati dal vaccino. A raccontarlo è il Financial Times.

Nel pacchetto assicurativo è contenuto anche un risarcimento in caso di decesso a causa provata del vaccino. Nella sola Pechino, circa 60mila ultrasessantenni hanno sottoscritto la polizza gratuita.

Il nuovo piano assicurativo, i cui premi sono coperti dal governo, mirerebbe ad "alleviare le preoccupazioni per la vaccinazione tra gli anziani e i loro familiari", ha riferito qualche tempo fa la televisione di Stato citando informazioni dell’ufficio di Pechino dell’autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese.

A più di due anni da quando è stato individuato per la prima volta un ceppo letale di coronavirus nella città di Wuhan, nella Cina centrale, il paese a maggio stato bloccato per settimane in una crisi provocata dal covid. Si pensa che in tutto il paese siano state circa 400 milioni le persone sottoposte a un qualche tipo di lockdown.

Nell’aprile 2022 la Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito che il 44 per cento delle persone tra i 60 e i 69 anni, il 52 per cento di quelle tra i 70 e i 79 anni e l’81 per cento dei maggiori di ottant’anni non avevano ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Ciò significa che in Cina circa 92 milioni di persone sopra i 60 anni sono a rischio di contrarre la malattia in forma grave.