Assume cocaina il giorno dopo aver partorito suo figlio e muore

Una neo mamma ha ceduto a un vizio che le è stato fatale. Rebecca Tollan, 23 anni, è morta in un appartamento in Scozia, in Regno Unito, nel luglio 2019, dopo aver assunto una dose di cocaina il giorno dopo aver partorito il suo bambino.

Per questo due uomini, Barry McAuley, di 40 anni, e Martin Stewart, 34 anni, sono accusati di omicidio colposo. L'accusa ritiene che i due le abbiano dato la sostanza, definita "potenzialmente letale", nella notte il 14 e 15 luglio 2019.

Durante il processo è emerso che i due uomini hanno dato una dose di cocaina alla 23enne, che era in compagnia della cognata, Pamela Tollan, in un bar la sera del 14 luglio 2019. Le due donne avevano deciso di trascorrere una serata in un locale, dove hanno incontrato McAuley e Stewart, inizialmente scambiati per due conoscenti dalla stessa neomamma.

La cognata, durante il processo, ha raccontato che la 23enne Rebecca ha assunto la dose di cocaina nel bagno del locole. Le due donne hanno poi seguito le loro nuove conoscenze in un appartamento di Bellshill per proseguire la serata a base di alcol e droga. Qui, secondo le testimonianze di Pamela, Rebecca ha continuato ad assumere cocaina, nonostante i richiami della cognata a smettere di drogarsi. Poco dopo, la 23enne si è sentita male ed è stato necessario chiamare gli operatori sanitari. Ma i tentativi dei soccorritori sono stati vani: la neomamma è morta poco dopo.