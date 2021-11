Caos al festival musicale, calca e spintoni ai cancelli: ci sono morti e feriti

Si è trasformato in un inferno l'evento musicale "Astroworld Festival" organizzato a Houston, in Texas (Stati Uniti): a causa della ressa generatasi ai cancelli d'ingresso almeno otto persone hanno perso la vita, mentre sono decine i feriti

Le cause dell'incidente non sono state rese note, ma nelle ore precedenti alla tragedia erano circolate notizie di una grande calca ai cancelli con persone che spingevano per entrare nella struttura calpestando alcuni caduti a terra.

Il capo dei vigili del fuoco di Houston, Samuel Pena, ha detto ai giornalisti che la compressione della folla verso il palco si è verificata mentre si esibiva Travis Scott. Lo spettacolo è stato interrotto ed il festival è stato annullato.