Bambina di 7 anni rapita e uccisa dal corriere che stava consegnando un pacco a casa sua

Il corpo di Athena Strand, una bambina di 7 anni scomparsa due giorni prima, è stato ritrovato venerdì nella città di Boyd, in Texas. Un uomo, Tanner Lynn Horner, 31enne, di Lake Worth, che lavora come corriere, è stato arrestato con l'accusa di rapimento e omicidio: ha confessato di aver ucciso la piccola e ha detto alle autorità dove trovare il corpo.

La matrigna della bambina aveva denunciato la scomparsa dalla casa di famiglia vicino a Paradise, nella periferia nord-occidentale dell'area metropolitana di Dallas-Fort Worth. Secondo le prove raccolte, è stata uccisa nel giro di un'ora dal suo rapimento. Horner, il fermato, è un autista della FedEx che mercoledì stava consegnando un pacco proprio a casa di Athena. Ora è accusato di omicidio volontario e rapimento aggravato ed è detenuto con una cauzione fissata a 1,5 milioni di dollari.

Le indagini hanno avuto un'accelerata venerdì quando è stata ricevuta una soffiata su un autista che stava effettuando una consegna alla stessa ora in cui Strand era misteriosamente scomparsa nel nulla. Migliaia di volontari stavano aiutando nelle ricerche quando è arrivata la tragica notizia del ritrovamento del cadavere. La madre di Athena Strand, Maitlyn Presley Gandy, ha detto che sua figlia le è stata portata via da "un mostro malato e crudele senza alcun motivo", ha scritto in un post su Facebook sabato mattina. Le autorità non hanno indicato un possibile movente e hanno detto che Horner non conosceva la famiglia.