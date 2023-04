In un asilo nido armato di accetta: almeno 4 le vittime

Quattro bambini uccisi e altri quattro portati d'urgenza negli ospedali della regione. È il tragico bilancio dell'aggressione verificatasi in un asilo nella città di Blumenau, nello Stato di Santa Caterina, in Brasile. Un uomo di 25 anni si sarebbe introdotto nella struttura con un'accetta e aggredito i bambini presenti, per poi consegnarsi alle autorità, ha riferito il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Il killer è stato immediatamente arrestato.

Il Governatore dello Stato Jorginho Mello ha espresso le sue condoglianze in una nota: "È con grande tristezza che abbiamo ricevuto la notizia che un un l'asilo Cantinho do Bom Pastor, a Blumenau, è strato preso d'assalto da un assassino che ha attaccato i bambini e lo staff. Sfortunatamente quattro di loro sono morti nell'assalto. Appena appresa la notizia ho dato mandato alle nostre forze speciali di intervenire che sono ancora nel luogo dell'aggressione. Il killer è stato prontamente arrestato. Vi esprimo le mie condoglianze, possa Dio confortare il cuore delle famiglie in questo momento di profondo dolore".

E il bilancio rischia di essere purtroppo ancora solo parziale: l'ospedale Santo Antônio, di Blumenau, ha dichiarato che quattro bambini, di età non superiore ai 2 anni, sono stati ricoverati, ma non si hanno informazioni sul loro stato di salute.

Notizia in aggiornamento