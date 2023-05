"Un coccodrillo mi ha attaccato mentre nuotavo: ho allargato le fauci e tirato fuori la testa"

Stava facendo snorkeling al largo dell'isola di Haggerstone, in Australia, quando è stato attaccato alle spalle da un coccodrillo marino che lo ha azzannato alla testa. L'uomo però è riuscito a difendersi aprendo le fauci dell'animale con le mani e respingendo anche un secondo attacco del rettile che nel frattempo era tornato alla carica. Dopo l'aggressione Marcus McGowan, 51 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale: ha riportato lesioni alla testa e diverse ferite sul corpo, ma è riuscito a salvarsi. L'episodio è avvenuto lo scorso 27 maggio a circa 28 km dalla terraferma, nello stato del Queensland, a nord ovest del Paese.

"Stavo osservando alcuni banchi di pesci e i coralli insieme a un'altra persona quando sono stato attaccato da dietro" ha raccontato il 51enne. "Pensavo fosse uno squalo, ma quando ho allungato la mano, ho capito che era un coccodrillo. Sono riuscito ad aprire le sue fauci quel tanto che bastava per tirar fuori la testa". L'uomo ha poi respinto un secondo attacco del rettile procurandosi una ferita alla mano. Quindi è riuscito a risalire sulla barca ed è stato portato sull'isola di Haggerstone per essere medicato. Subito dopo è stato portato in aereo nel più attrezzato ospedale di Cairns, sulla costa.

McGowan sarebbe stato aggredito da un esemplare giovane, di due o tre metri di lunghezza. "Mi trovavo semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono grato che sia toccato a me e non ai bambini o ai ragazzi che si trovavano con noi" ha commentato l'uomo che secondo i media locali era ospite di un resort di lusso. Il coccodrillo marino è il più grande rettile vivente ed è dotato di un morso devastante. Le autorità del Queensland hanno fatto sapere che sull'incidente sarà aperta un'indagine e tuttavia, spiegano in una nota, "i coccodrilli in mare aperto possono essere difficili da individuare poiché gli animali spesso percorrono decine di chilometri al giorno".