Attaccato da un coccodrillo mentre fa il bagno: si salva lottando disperatamente

Ha lottato, disperatamente. E si è salvato. In Australia, in un fiume nel nordest del Queensland, un uomo di 40 anni circa è riuscito a liberarsi dalle fauci di un coccodrillo che l’aveva aggredito improvvisamente. La vittima dell'attacco faceva parte di un gruppo di amici motociclisti che, durante una sosta, si era andato a rinfrescare facendo il bagno vicino a una cascata nella popolare meta turistica di Adels Grove.

Il coccodrillo lo ha azzannato al braccio. L'uomo ha iniziato a lottare con il rettile, riuscendo infine a fargli mollare la presa. Ha riportato gravissime ferite al braccio, alle mani e a una gamba. Soccorso in elicottero, è stato trasferito all'ospedale di Mount Isa dove rimane "in condizioni stabili". "Le ferite sono molto profonde. Il paziente ha detto che il coccodrillo era fra due e tre metri di lunghezza, quindi è fortunato ad essere vivo", ha spiegato un paramedico.

"Fortunatamente i turisti avevano sistemi GPS, quindi l'elicottero ha potuto subito localizzarli esattamente", ha detto Brad Hardy, sovrintendente del distretto nord-ovest del Queensland Ambulance Service. "I presenti hanno fatto davvero un buon lavoro, avevano già bendato le ferite per fermare l'emorragia", prima dell'arrivo dei soccorsi.