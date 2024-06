Attacchi a una chiesa e una sinagoga in Russia: uccisi sei agenti e un sacerdote

Diversi attacchi terroristici in Russia, dove alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro una sinagoga, una chiesa ortodossa e un posto di polizia uccidendo almeno sette persone, sei agenti e un sacerdote. Quest'ultimo secondo alcune ricostruzioni ancora da verificare, sarebbe stato sgozzato. I due luoghi di culto sono stati anche dati alle fiamme. Gli attacchi hanno avuto luogo nella capitale della repubblica russa del Daghestan, Makhachkala, e nella città costiera di Derbent. Il Comitato investigativo russo ha dichiarato di aver aperto un'indagine penale per "atti terroristici", senza fornire ulteriori dettagli. Il Daghestan è una regione russa a maggioranza musulmana, che si trova nel sud della federazione e confinante con la Cecenia ma anche con la Georgia e l'Azerbaigian.

"Questa sera, nelle città di Derbent e Makhatchkala, sono stati compiuti attacchi armati contro due chiese ortodosse, una sinagoga e un posto di blocco della polizia", ha annunciato il Comitato russo antiterrorismo, citato dall'agenzia Ria-Novosti. "Secondo i primi rapporti, un sacerdote della Chiesa ortodossa russa e agenti di polizia sono stati uccisi in questi attacchi terroristici", ha proseguito. In totale, sei agenti di polizia sono stati uccisi e 12 feriti negli attacchi, ha dichiarato Gayana Gariyeva, portavoce del Ministero degli Interni del Daghestan. Il sacerdote 66enne è stato ucciso a Derbent. Boruch Gorin, presidente del Consiglio pubblico delle comunità ebraiche della Federazione Russa, ha dichiarato su Telegram che "la sinagoga di Derbent è in fiamme".

"Non è possibile spegnere l'incendio. Due persone sono state uccise: un poliziotto e una guardia di sicurezza", ha spiegato aggiungendo che "la sinagoga di Makhachkala è stata incendiata e bruciata". I vigili del fuoco hanno domato l'incendio principale, ma sono rimasti focolai e nelle strade intorno si continua a sparare, ha detto Gorin, a Ria Novosti. La comunità ebraica di Derbent conta circa 300 persone. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha definito il "massacro in Daghestan" un "vile attacco terroristico, come l'attacco a Sebastopoli".

"Tutto ciò che è accaduto in Crimea non è stata un'azione militare, ma un vile e atroce attacco terroristico contro il nostro popolo, commesso in una festività ortodossa, come il massacro in Daghestan, compiuto da estremisti", ha tuonato. "Per noi non c'è differenza tra il regime di Bandera", il leader ultranazionalista ucraino alleato dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, "e i pazzi fanatici", ha scritto su Telegram.