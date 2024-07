Nuovi attacchi Houthi nel Mar Rosso: "Minaccia imminente per le navi mercantili"

Nuovi attacchi degli Houthi contro due navi commerciali nel Mar Rosso. A renderlo noto è il Comando Centrale degli Stati Uniti, le cui forze hanno distrutto nelle ultime 24 ore 5 droni dei ribelli, tre sul Mar Rosso e due sulle aree dello Yemen controllate dagli Houthi. "È stato determinato che questi Uav (Aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente droni) rappresentavano una minaccia imminente per gli Stati Uniti, le forze della coalizione e le navi mercantili nella regione", fa sapere il Comando usa su "X". Le azioni di risposta sono quindi state intraprese "per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure e protette".

