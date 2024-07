Kiev sotto attacco, almeno 20 morti oggi in Ucraina: colpito anche l'ospedale pediatrico

Nuovo massiccio attacco russo in Ucraina. Gli attacchi di lunedì mattina su Kiev e altre città hanno provocato almeno 20 morti. "Le informazioni sono in fase di accertamento", ha detto l'amministrazione militare di Kiev su Telegram. Undici le persone ferite, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. I missili hanno danneggiato infrastrutture, edifici commerciali, residenziali, strutture sanitarie. L'attacco alla capitale è stato uno dei più pesanti dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022.

Diverse città bombardate

"I terroristi russi hanno di nuovo lanciato un attacco missilistico massiccio contro l'Ucraina. Diverse città Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati condomini, infrastrutture e un ospedale pediatrico. Tutti i servizi sono impegnati per soccorrere quante più persone possibili", scrive sul social X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che oggi è atteso in visita e Polonia e poi si recherà a Washington per il vertice Nato. "Il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per mettere finalmente fine ai raid russi. Putin porta uccisioni. Solo insieme possiamo portare la vera pace e sicurezza".

"Almeno 11 persone sono rimaste ferite questa mattina in diversi quartieri di Kiev in seguito all'attacco missilistico lanciato dalle forze russe", conferma su Telegram il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, aggiungendo che 6 di loro sono state ricoverate in ospedale. E' salito poi a 20 il numero dei morti e a oltre 50 quello dei feriti in diverse regioni dell'Ucraina, secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno.

Orban: "Impossibile che la Russia perda la guerra in Ucraina"

866 giorni di guerra, senza che all'orizzonte si intraveda una svolta. Il premier ungherese Viktor Orban ne è convinto: "Non è possibile che i russi perderanno la guerra in Ucraina". Spiegando in un'intervista esclusiva alla Bild che Putin ha "un'idea molto chiara" di come vincere, Orban aggiunge di avere "fiducia" a questo punto in Donald Trump, "uomo d'affari" e "uomo di pace". Vladimir Putin crede ancora nella vittoria? "È più di questo - risponde -. Lui ha una chiara idea di cosa succederà e di come la Russia vincerà".

E' nell'interesse di Ucraina e Russia deporre "a breve" le armi e trovare una soluzione politica ai loro problemi, ha dichiarato il Presidente cinese Xi Jinping, incontrando il Premier ungherese Viktor Orban che, a titolo personale e non a nome dell'Unione europea, di cui è Presidente di turno, la scorsa settimana è stato anche a Mosca, dove ha incontrato Vladimir Putin, e prima ancora a Kiev. "E' nell'interesse di tutte le parti un cessate il fuoco a breve e una soluzione politica", ha affermato Xi. Al momento, "la priorità è quella di raffreddare la crisi seguendo tre principi, prevenire che l'incendio si estenda oltre il campo di battaglia, prevenire l'escalation ed evitare che chiunque alimenti il conflitto", ha aggiunto Xi, esprimendo apprezzamento per la missione di Orban. "La priorità - ha sottolineato - "è quella di contribuire alla de escalation il prima possibile". E poi ancora: "La Cina promuove attivamente colloqui di pace e incoraggia e sostiene tutti gli sforzi che conducano a una soluzione pacifica della crisi", ha concluso, precisando che la posizione di Pechino coincide con quella di Budapest.

Intanto, su Kiev piovono bombe.

