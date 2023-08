Notte di fuoco in Ucraina: oltre 70 missili e droni russi in una notte

"In questo momento non ci sono i presupposti per un accordo di pace con Kiev", ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in risposta al summit per la pace di Gedda in Arabia Saudita, organizzato senza la partecipazione della Russia. "L’operazione militare in Ucraina proseguirà nel prossimo futuro" ha aggiunto. Nel frattempo il ministero degli esteri russo ha dichiarato di aver colpito basi aeree militari ucraine nell'ovest del Paese, nelle regioni di Khmelnytskyi e Rivne. Gli attacchi russi sono "inefficaci", ha prontamente risposto Kiev.

A Gedda passi avanti sulla proposta di pace di Zelensky

Quella appena trascorsa è stata una notte di fuoco per l’Ucraina. "Quasi 70 missili di vario tipo e droni in una notte. In tutto il territorio dell'Ucraina - scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak -. Questa è la risposta incondizionata della Federazione russa a qualsiasi vertice di pace realistico (non solo in Arabia Saudita), a qualsiasi tentativo da parte del mondo di tornare al diritto internazionale, a qualsiasi discussione estesa con i Paesi del Sud del mondo". Nella notte ci sono stati diversi attacchi russi ma l'Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 30 dei 40 missili da crociera lanciati dai russi. Mosca avrebbe lanciato anche 3 missili ipersonici Kinzhal - più difficili da intercettare - ma Kiev non ha fornito informazioni sulla loro distruzione o meno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il summit sulla pace che in Arabia Saudita a Gedda ha riunito i consiglieri politici e diplomatici di circa 40 Paesi sembrerebbe essere stato proficuo. "L'incontro è stato un passo verso l'attuazione pratica delle iniziative di pace proposte dall'Ucraina" ha detto il capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, inviato di Kiev, secondo quanto riporta Rbc-Ukraine. "Abbiamo avuto consultazioni molto produttive sui principi chiave su cui dovrebbe essere costruita una pace giusta e duratura. Abbiamo avuto una conversazione estremamente onesta e aperta, durante la quale i rappresentanti di ogni Paese hanno potuto esprimere la loro posizione e visione". Yermak ha tuttavia ammesso che, nel corso della riunione, sono "emerse opinioni diverse" tra i partecipanti ma che tutti hanno "mostrato il loro impegno nei confronti dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e del rispetto per la sovranità e l'inviolabilità dell'integrità territoriale degli Stati".

Continua a leggere su Today.it...