Che cosa sappiamo sull'attacco terroristico a Vienna

Vienna nel mirino del terrorismo. Quattro persone sono morte in più attacchi coordinati nella capitale austriaca lunedì notte: le vittime sono tre civili e un attentatore. Almeno un uomo armato del presunto commando era ancora in fuga fino a poche ore fa. E' quindi di tre civili e un terrorista morti e numerosi feriti gravi il bilancio ufficiale comunicato dal capo della polizia della città Gerhard Puerstl nel corso di una conferenza stampa.

L'attacco terroristico a Vienna: ultime notizie

Anche un poliziotto è rimasto ferito in uno scontro a fuoco con un attentatore ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Proseguono i controlli serrati a Vienna, che sono anche stati estesi ai confini austriaci. La casa di un attentatore fermato è stata perquisita.

Nel video seguente, pubblicato su Twitter, il momento di un fermo nella notte a Vienna.

1 5 le persone che sono rimaste ferite e sono state traportate in ospedale dopo l'attacco, iniziato lunedì poco dopo le 20:00, ora locale .Sette dei feriti erano in gravi condizioni, ha detto il sindaco di Vienna Michael Ludwig.

Gli attacchi sono iniziati con raffiche di colpi di arma da fuoco: l'attentatore morto è stato colpito fuori dalla chiesa di St Rupert. Si era ipotizzato che indossasse una cintura esplosiva, ma la polizia non lo ha confermato. Gli attacchi, portati avanti da parte di un numero imprecisato di uomini con armi da fuoco (non è chiaro se si trattasse di un commando), sono avvenuti in sei zone di Viena, vicino a Seitenstettengasse, nel cuore della capitale austriaca. L'attacco è stato pianificato "in modo molto professionale" secondo quanto riferito dal premier Sebastian Kurz.

Foto: Twitter

Vienna: l'attacco nell'ultima notte prima del lockdown

Hanno sparato "a caso" contro le persone che si trovavano nel giardino di un bar. Lo ha raccontato al Kurier il rabbino Schlomo Hofmeister, che vive in un appartamento che si trova direttamente sopra la sinagoga della città. Secondo la sua testimonianza, "l'autore si è mosso in direzione di Hoher Markt e della chiesa di San Ruperto" e avrebbe sparato alle persone che erano sedute nel giardino di un pub in Judengasse e Seitenstettengasse, "non ha mirato alla sinagoga".

La polizia ha chiesto ai residenti di tenersi lontani dal centro di Vienna. I primi rapporti suggerivano che la vicina sinagoga Stadttempel avrebbe potuto essere l'obiettivo dell'attacco. Ma Oskar Deutsch, presidente della comunità ebraica di Vienna, ha detto che la sinagoga in Seitenstettengasse era chiusa in quel momento: non è chiaro se fosse un obiettivo.

L'attacco è avvenuto nell'ultima notte prima che un nuovo lockdown entrasse in vigore in città.

