Entra in metropolitana e getta acido sui passeggeri: è caccia all'uomo

Due persone sono rimaste ferite in una stazione della metropolitana di Tokyo dopo che un uomo ha gettato su alcuni passanti una sostanza chimica, probabilmente acido solforico. L'aggressione è avvenuta nella serata del 24 agosto, secondo quanto riferito dalla polizia locale, nella stazione della metro Shirokane-Takanawa, nel quartiere Minato di Tokyo.

Un uomo di circa 20 anni è rimasto ferito, con ustioni al volto e alla schiena, mentre una donna di circa 30 anni che si trovava vicino a lui ha riportato ferite alle gambe, scinvolando sulla sostanza. Entrambi non sono in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore ha gettato l'acido, contenuto in una bottiglietta, contro il 20enne che si trovava in prossimità della scala mobile che collega la biglietteria e l'uscita al piano strada.

L'aggressore è fuggito e le autorità lo stanno cercando: è uomo tra i 40 e i 50 anni, con scarpe nere, un berretto da baseball e una mascherina bianca.

La polizia all'ingresso della stazione dove è avvenuta l'aggressione ( EPA/JIJI PRESS)

Questo assalto alla stazione della metropolitana di Shirokane-Takanawa, nel centro di Tokyo, arriva quando i Giochi Paralimpici si sono appena aperti martedì 24 agosto nella capitale giapponese sotto massima sicurezza. I Giochi dovrebbero durare fino al 5 settembre e si svolgeranno a porte chiuse a causa del Covid-19.

All'inizio di agosto, mentre si svolgevano le Olimpiadi, un attacco con un coltello a un treno di pendolari a Tokyo ha provocato il ferimento di dieci persone. L'autore, un giapponese sulla trentina, è stato subito arrestato. Tuttavia, atti di violenza di questo tipo sono rari in Giappone, dove le leggi sulle armi da fuoco sono altrimenti estremamente severe.