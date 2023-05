Attacco aereo nella notte su Kiev: "Distrutti 15 dei 18 missili lanciati"

La Russia ha lanciato un attacco aereo contro Kiev nella notte. Gli equipaggi della difesa aerea ucraina hanno distrutto 15 dei 18 missili lanciati dalle forze russe nelle prime ore di lunedì mattina, ha dichiarato l'esercito, mentre le sirene di allarme hanno suonato in tutto il Paese per più di tre ore. "Intorno alle 2:30 del mattino, gli invasori russi hanno attaccato l'Ucraina da aerei dell'aviazione strategica", si legge in un post sul canale Telegram di Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, che ha sostenuto che 15 dei 18 missili lanciati sarebbero stati distrutti.

"Secondo le informazioni preliminari, non sono state registrate vittime tra la popolazione civile e non sono state distrutte strutture residenziali o infrastrutture", ha dichiarato l'amministrazione comunale della capitale dell'Ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in azione per proteggere dai missili russi la regione di Kiev, che è un'entità amministrativa separata dalla città. I media ucraini hanno riportato esplosioni anche nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy. Negli ultimi giorni la Russia ha intensificato gli attacchi missilistici contro l'Ucraina.