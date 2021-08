Attentato all'aeroporto di Kabul: due esplosioni, un kamikaze si fa saltare in aria

Ci sono state due esplosioni nei pressi dell'aeroporto di Kabul. Secondo una prima ricostruzione di fonti della difesa britannica citate da Sky news.uk un kamikaze si è fatto esplodere vicino al baron Hotel, dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul. Poi vi è stata una seconda esplosione presso l'Abbey gate dell'aeroporto, uno dei cancelli di ingresso dello scalo, che sarebbe dovuta ad un'autobomba. Secondo i talebani le vittime sarebbero 13 tra cui alcuni miliziani, soldati e bambini.

Dopo l'attacco kamikaze un secondo terrorista ha cominciato a sparare sulla folla. A riferirlo, su twitter, il giornalista afghano Bilal Sarwary, che ha già lasciato il paese ma ha sentito fonti sul posto. A quanto scrive, l'esplosione è avvenuta in un canale di scolo lungo la strada dove, come testimonia una foto allegata, molte persone si erano accalcate nell'acqua bassa per farsi esaminare i documenti ed entrare nell'aeroporto.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

Nessun italiano sarebbe rimasto coinvolto, ma le notizie sono ancora confuse e frammentarie. Tra i feriti - a riferirlo sono diversi media di oltreoceano - ci sarebbero anche tre soldati americani.

Una delle due esplosioni è avvenuta vicino al baron Hotel, dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul. "Non abbiamo informazioni di vittime fra i soldati britannici, ma è presto per essere sicuri". ha detto alla Bbc una fonte del ministero della difesa britannico.

"A Kabul nel nostro ospedale portati oltre 30 feriti dalle esplosioni avvenute nei dintorni dell'aeroporto. Altre 6 vittime erano già morte all'arrivo". Così Emergency su twitter.

Another blast reported outside #Kabul airport - Al Jazeera pic.twitter.com/r492deZq3s — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) August 26, 2021

All'aeroporto di Kabul "c'è stata una potente esplosione e ci sono notizie di spari", scrive il dipartimento di Stato Usa in un messaggio di allerta in cui chiede "agli americani di evitare di recarsi allo scalo e di evitare le uscite". "Chi si trova al momento ad Abbey Gate, East Hate o North Gate deve andarsene immediatamente".

A Kabul era altissima la tensione dopo l'allerta attentati connessa all'ultimo giorno di evacuazione dei collaboratori delle forze occidentali. Dal pomeriggio infatti il gate per entrare in aeroporto sarà sigillato.

Stamattina il sottosegretario britannico alle Forze Armate, James Heappey, aveva fatto scattare l'allarme per la minaccia di un attacco che avrebbe potuto avvenire nel giro di "poche ore" e aveva sottolineato "una reale letalità dei piani di cui siamo al corrente".

I talebani:"Avevamo avvertito gli Usa di possibili attacchi dell'Isis"

L'attacco all'aeroporto internazionale di Kabul sarebbe stato sferrato da un kamikaze del sedicente Stato islamico (Isis). Lo riporta il sito di 'Politico' citando un funzionario statunitense e una persona informata sui fatti.

"I talebani sono impegnati presso la comunità internazionale e non permetteranno ai terroristi di usare l'Afghanistan come base per le loro operazioni. I talebani avevano avvertito le truppe Usa su possibili gruppi terroristi come l'Isis". Lo ha detto il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid, secondo una traduzione ottenuta dal Guardian.

Kabul airport explosion pic.twitter.com/fmyosQAhhy — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021