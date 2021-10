Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone

Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso e ferito diverse persone a Kongsberg, in Norvegia. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyind Aas, specificando che un uomo è stato arrestato e che "ha agito da solo". Ass non ha quantificato per il momento il numero delle vittime.

L'attacco è avvenuto in una zona residenziale della città di Kongsberg, a circa 80 chilometri da Oslo. L'area è stata isolata dalle forze dell’ordine. La polizia norvegese non esclude che dietro l’attacco possa esserci un "background terroristico", ma al momento il movente rimane sconosciuto. Il sospetto è stato portato in una stazione di polizia nella città di Drammen, ha detto la polizia.

L'uomo avrebbe iniziato a colpire le sue vittime da un supermercato, quando riferito dai media locali, per poi spostarsi in altre zone di Kongsberg. Sul posto dozzine di veicoli di emergenza, tra cui ambulanze, auto della polizia ed elicotteri. I feriti sono stati portati per le cure negli ospedali vicini.

"Una tragedia per tutti. Non ci sono parole per descriverla", ha commentato la sindaca di Kongsberg, Kari Anne Sand. ''L'unità di crisi è attiva e funzionante, cerchiamo di aiutare tutte le persone coinvolte'', ha aggiunto Sand.