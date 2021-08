Attacco cardiaco durante il volo: pilota muore a 44 anni

L'infarto mentre è ai comandi dell'aereo, l'atterraggio di emergenza e la corsa in ospedale dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il capitano Nawshad Ataul Quaiyumed, pilota della Biman Bangladesh Airlines, è morto a 44 anni dopo un malore a bordo. Quello di venerdì scorso è stato il suo ultimo volo. Partito da Muscat il velivolo con a bordo 124 passeggeri sarebbe dovuto arrivare a Dacca, in Bangladesh, ma è atterrato all'aeroporto internazionale Dr. Babasaheb Ambedkar di Nagpur, in India.

Il 44enne è stato trasportato d'urgenza al Kingsway Hospital di Nagpur. Una tac effettuata dopo il ricovero ha rilevato la presenza di un'emorragia cerebrale. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. "Il capitano Nawshad una volta ha volato come mio copilota. Come pilota, aveva una buona reputazione ed era anche una brava persona", ha detto al Daily Star il capitano Shoaib Chowdhury, commentando la morte del collega. Il pilota lascia la moglie e tre figli.